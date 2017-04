Aston Martin V8 Vantage (2005-2017) – occasion video & aankoopadvies

Als er iets is wat Aston Martin goed doet, is het fraaie koetsen tekenen (en produceren). De V8 Vantage is geen uitzondering, maar het is wel voor het eerst dat Aston Martin een nieuw segment van compactere sportauto’s aanboort.

De vergelijking met de Porsche 911 ligt voor de hand, zeker tijdens de lancering was dat geen gekke vergelijking om te maken. De 911 doet het beter op het circuit, maar de chique uitstraling van de V8 Vantage maakt zeker een en ander goed. Naast de V8 Vantage is er ook nog de V12 Vantage, maar daar gaan we nu verder niet op in.

Aston Martin moest noodgedwongen lang doen met de V8 Vantage (en andere modellen). Tijdens de ontwikkeling was de Engelse sportwagenbouwer onderdeel van Ford (net als Volvo), maar werd later door de Amerikanen verkocht. Zeker in de eerste bouwjaren zijn er wel wat Ford en Volvo onderdelen in het interieur te vinden, maar echt storend is dat niet. De Roadster verscheen in 2007 en in 2012 was er een grotere facelift.

Aanbod occasions

Ondanks dat de V8 Vantage voor Aston Martin begrippen een groot succes was, staan er maar enkele exemplaren te koop op Marktplaats. Prijzen beginnen bij zo’n 60 mille, maar nieuwe, bijzondere exemplaren zoals de GT8 kosten zo maar 3-4 ton.

Pluspunten

Beleving

Rijeigenschappen

Looks

De buren denken dat je miljonair bent.

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

Met name vroege auto’s kunnen problemen met de lak hebben. Blaasjes kunnen dan ontstaan onderaan de A-stijlen, de deurgrepen, rond de parkeersensoren en op de motorkap.

De tankdop is vrij zwaar, dus controleer rondom de tankklep of geen schade zichtbaar is.

Bij het openen van de kofferklep komt er snel water in de kofferbak en ook een geblokkeerde waterafvoer. Controleer de matten dus goed op vocht.

Elektronica

Check goed of alle elektrisch aangestuurde zaken goed werken. De centrale vergrendeling, elektrische ramen, het navigatiescherm, de stoelverstelling, de airco en de stereo zijn allemaal bijzonder prijzig om te laten maken / vervangen.

De Vantage is ontwikkeld in de tijd dat Ford de baas was bij de Britse supercarbouwer. Dat betekent dat je onderdelen zoals de contactsleutels en dashboardschakelaars van Ford en Volvo tegenkomt.

Een navigatiesysteem van Volvo met opklapsysteem is vrij lang gebruikt. Dat scherm wil nog wel eens rammelen.

Onderstel

Het onderstel staat niet bekend als problematisch, maar het moet wel in goede staat zijn. Alle onderdelen zijn prijzig, net zoals remmen en banden. Gezien het prestatiepotentieel slijten deze een stuk harder dan in de gemiddelde spaardiesel.

Piepende remmen zijn meestal een teken dat de remblokken aan vervanging toe zijn.

Aandrijflijn

Onderhoudshistorie. Dit is belangrijk bij alle auto’s, maar de Aston Martin heeft echt liefde nodig. Je wil een exemplaar dat bij een dealer of specialist is onderhouden.

Lambdasondes gingen bij vroege V8 Vantages regelmatig stuk.

De V-snaar kan piepen wanneer de motor nog koud is maar dat is makkelijk op te lossen door deze wat strakker te spannen.

De kunststof afdekking van de motor kan losraken en de hete uitlaatspruitstukken raken. Eén keer raden wat er dan gebeurt…. Gelukkig smelten ze alleen, echt gevaarlijk wordt het dus niet.

Zekering nummer 22 is een aardige om eruit te trekken, want dan gaat een klep in de uitlaat permanent open, in plaats van alleen maar bij hoge toerentallen.

De bediening van het koppelingspedaal is zwaar. Goed testrijden dus of voor een automaat kiezen.

De koppeling van handgeschakelde versies kan vrij snel en zonder waarschuwing overlijden. Vervangen is een prijzige aangelegenheid.

De automaat is een gerobotiseerde handbak met een reguliere koppeling. Die bak schakelt zeker niet ongemerkt en ook niet bliksemsnel. Vanaf 2012 is er een betere zeventraps SportShift II transmissie.

Zoek de V8 Vantage of een andere auto op Marktplaats.nl.