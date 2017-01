Audi A8 D3 (2002-2009) – occasion video & aankoopadvies

Zoals meestal met auto’s in deze klasse zijn ze nieuw voor gewone stervelingen niet te betalen, maar als iemand de kop eraf heeft gereden komen ze in beeld.

Deze generatie A8 is de tweede, maar heeft als modelcode toch D3 (en ook wel Type 4E). Het komt doordat het eerste topmodel geen A8, maar V8 heette en wel meetelde in de telling. Er is inmiddels wel meer dan de “kop” af, want met het stijgen van de leeftijd zakken de prijzen van de uberlimousines volledig door hun hoeven. Toch is de tand des tijds nog relatief vriendelijk geweest voor de A8, zeker als het een gefacelift model van na 2006 betreft. Met LED achterlichten, nog relatief moderne navigatie en strakke lijnen kunnen ze nog wel mee.

Aanbod occasions

Op Marktplaats staan zo’n 80 exemplaren van deze generatie Audi A8 te koop. De verdeling diesel-benzine is fifty-fifty en soms is er nog een verdwaald exemplaar op LPG te vinden. Uitrustingen zijn rijk, maar door het grote aanbod aan opties varieert de uitrusting sterk per auto. Vanaf 6 mille zijn de eerste exemplaren te vinden, terwijl de meest frisse, jonge exemplaren nog 20 mille moeten opbrengen.

Pluspunten

Imago

Ruimte

Fraai interieur

Comfort

Topklasse automobiel voor het geld van een Panda.

Aandachtspunten

De reden dat sommige auto’s goedkoop worden aangeboden is simpel: reparaties kunnen enorm in de papieren lopen. Ga dus op zoek naar een auto met een sluitende onderhoudshistorie!

De luchtvering verdient (bij iedere auto) speciale aandacht, omdat reparaties prijzig zijn. De veerpoten kunnen lek raken, waarna vaak ook de compressor door te hard werken defect raakt. Als een A8 na een paar dagen stilstaan scheef staat, is er iets lek.

Versnellingsbak

Een bekende in deze rubriek: de automatische versnellingsbak. Volgens Audi hoef je er nooit wat aan te doen, volgens ZF (die de bak maakt) is het toch wel handig olie te verversen. Het spoelen van de bak is ook een aanrader.

De bijnaam multitrauma is voor de Multitronic bak zeker niet terecht meer, maar het is wel en bak die anders werkt dan andere bakken. Sommigen haten, anderen houden ervan. Proefrijden dus!

Elektronica

Het MMI navigatiescherm klapt soms niet soepel op, daar zijn verbeterde onderdelen voor.

Knoppen van het MMI systeem kunnen gaan plakken, ze zitten in de buurt van de bekerhouder…

Optioneel werd de A8 geleverd met een vingerafdruklezer om de auto te starten en de stoelen goed in te stellen. Ingestelde profielen kunnen alleen door een Audi dealer gewist worden, dus zorg dat dat gedaan is als je de A8 afgeleverd krijgt.

Controleer of alle LED’s in de achterlampen van een facelift A8 allemaal werken.

De elektrische achterklep heeft problemen gehad met de scharnieren waardoor die niet meer goed sloot. De elektromotoren kunnen vervolgens doorbranden.

Elektrische verstelling van de hoofdsteun hapert nog wel eens.

De elektrisch bedienbare parkeerrem wil soms niet lossen.

Motoren

Naaldslijtage aan piezo-injectoren blijft eveneens niet beperkt tot vroege 3.0 TDI’s, alle diesels van alle merken hebben ermee te kampen en dieselspecialisten zien dit niet als een productiefout maar als normale slijtage van een ‘precizie-instrument’ een korte tik net vóórdat je de auto start, alsof je met een stukje metaal op metaal tikt en daarna meteen aanslaat. zolang er geen echte klachten zijn (helemaal vastslaan bij start, witte rook, schudden bij stationairloop, brandende emissielampjes) wordt zelden geadviseerd om tot vervanging overgegaan.

Distributiekettingen/ kettingspanners van de V6 motoren, de 3.0 TDI, 2.8 en 3.2 FSI V6. Het oprekken van de ketting uit zich meestal eerst als een rammelgeluid bij koude start en / of foutcodes in de motorcomputer.

Reparatie is prijzig, maar noodzakelijk om fatale motorschade te voorkomen. Swirl flaps bij de TDI’s willen wel eens vastslaan met foutmeldingen tot gevolg.

De facelift A8-en met FSI motoren hebben bij tanken van goedkope brandstoffen last van koolstof afzetting.

Premium brandstof tanken lost het op/ voorkomt het. De 4.0 TDI is zeldzaam en daardoor kunnen onderdelen lastiger te krijgen zijn en daarmee ook duurder.

