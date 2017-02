Audi Q5 2.0 TFSI: rijtest en video

De Q5 heeft de typische Audi makeover gekregen. Wederom geen revolutie qua styling dus, maar onderhuids ging zo’n beetje alles op de schop.

De introductie van de Q5 heeft Audi absoluut geen windeieren gelegd. In Nederland struikel je weliswaar over Outlanders, XC90’s en Cayennes met een stekker, wereldwijd liggen de kaarten duidelijk anders. Maar liefst 1,6 miljoen keer is de eerste generatie Q5 gebouwd, het was zelfs de populairste Audi wereldwijd. In China hadden ze in hun segment bovendien maar liefst 65% marktaandeel, terwijl er toch genoeg concurrentie is.

Lichter, sneller, efficiënter en ruimer

Het is inmiddels vaste prik bij het uitkomen van een nieuw model, slechter worden ze uiteraard niet. Wat de Volkswagen groep (en daarmee Audi) relatief consequent goed doet is dat de nieuwe modellen elke keer lichter worden. Zo ook de Q5 die tot 90 kg lichter is dan zijn voorganger, ondanks dat er groei is geweest in bijna alle dimensies zoals lengte en breedte. De gewichtsbesparing is behaald door slim materiaalgebruik, waaronder bijvoorbeeld magnesium voor de behuizing van de S-tronic bak.

Quattro met ultra technologie

Audi zou Audi niet zijn als ze ook weer niet iets nieuws met het quattro systeem hadden bedacht. De Q5 krijgt, in de meeste versies, quattro met ultra technologie. Dat klinkt alsof het nieuw verband is wat dames plegen te gebruiken en feitelijk is het ook niet veel spannender. Nou ja goed, het is wel interessant bedacht, want het systeem gebruikt twee koppelingen om de weerstand en daarmee het verbruik te minimaliseren als er geen vierwielaandrijving nodig is. Als je rechtdoor aan het sukkelen bent in een trajectcontrole biedt AWD geen enkel nut en het is ook op dat moment dat Audi de achteras helemaal uitschakelt.

Het quattro systeem met ultra technologie gebruikt dus twee koppelingen. Eén voorin de auto en die koppelt de cardanas naar achteren los als die niet nodig is. In het achterdifferentieel zit koppeling twee en die koppelt niet gebruikte componenten los, zoals het grote kroonwiel dat in een oliebad draait. Dit scheelt allemaal weerstand en dat is goed voor het verbruik. Wellicht nog knapper is dat het quattro systeem desondanks bijna vier kilogram lichter is dan het vorige systeem.

Het wordt interessant als vierwielaandrijving wel weer nodig is en Audi heeft daar twee mogelijkheden voor gecreëerd. De Reactive mode schakelt de achteras bij als er al gripverlies is, maar de Predictive mode is een stuk interessanter en vernieuwender. Het quattro systeem voorspelt tot een halve seconde vooraf of vierwielaandrijving nodig is, bijvoorbeeld wanneer het binnenste voorwiel grip gaat verliezen tijdens snel genomen bochten. Het systeem werkt goed, alleen als je rechtdoor rijdend op gladde ondergrond het gaspedaal vloert, merk je dat de achteras nog bij moeten worden geschakeld.

Ook nieuw is dat Audi het eindelijk aandurft om meer kracht naar de achteras te sturen, als de bestuurder tenminste zo heldhaftig is om Dynamic mode te kiezen in Audi Drive Select. Een echte driftkoning wordt een Q5 met 252 pk daarmee nog steeds niet, maar onder gladde omstandigheden is te merken dat de achterwielen net iets meer koppel krijgen.

Motoren

Welke TDI had U gewild? Het lijkt/ blijft vreemd dat Audi na dieselgate een nieuw model uitbrengt en daar dan vooral dieselmotoren in gaat leveren. Slechts één benzinemotor is er nu beschikbaar, op termijn volgen er wellicht nog wel meer.

3.0 TDI 2.0 TFSI Vermogen 210kW/ 286pk 185kW/ 252pk Koppel 620 Nm 370Nm 0-100 NNB 6,3s Topsnelheid NNB 237 km/u

2.0 TDI 150 2.0 TDI 163 2.0 TDI 190 Vermogen 110kw/ 150pk 120kW/ 163pk 140kW/ 190pk Koppel 320 Nm 400 Nm 400 Nm 0-100 8,4s 8,9s 7,9s Topsnelheid 227 km/u 211 km/u 218 km/u

Qua schakelen biedt Audi de optie tot zelf roeren in een zesbak, het schakelwerk voor je laten doen door een zeventraps S-tronic bak of een achttraps reguliere automaat in de 3.0 TDI. De 150 pk TDI heeft een handbak en optioneel vierwielaandrijving.

Het milieu maakt meer kapot dan je lief is.

Rap opschakelende automaten zijn in het “eco-tijdperk” met boomknuffelende, ongewassen, GroenLinks stemmende hippies geen nieuwigheid meer, maar Audi weet de lat toch nog fors hoger te leggen. Zelfs met Audi Drive Select in Dynamic en de bak in de sportstand liet het display in haakse bochten S3 zien. Sportief rijden in een Q5 is dus dat je 30 in de derde versnelling rijdt. De bak bedacht vaak na de bocht dat versnelling twee toch beter was en schakelde dan terug. Alsof dit niet al bloedirritant is, kiest de S-tronic bak in Drive in dezelfde situatie de vierde en soms de vijfde versnelling. NEIN,NEIN,NEIN! Het is bijna ongelofelijk dat er iemand bij Audi een fiat op heeft gegeven, want snel is het niet en comfortabel is het ook niet.

De bak beroofd daarmee de op zich best sterke 2.0 TFSI van alle levendigheid. Ondanks een bak koppel onderin, voelt de Q5 2.0 TFSI nogal lethargisch. Een blik op de toerenteller verklaart alles, want continu probeert de elektronica het toerental onder de 2000 te houden. Het is vast heel zuinig, maar lekker rijdt het niet. Dat doet een reguliere automaat met koppelomvormer simpelweg beter.

Ruimtelijk

Het optionele panaromadak helpt erbij, maar ook zonder die grote glazen plaat voelt de Audi ruimtelijk aan. De ramen zijn relatief groot en ondanks de zwarte materialen is het dashboard niet al te massief. Briljant zijn de Audi virtual cockpit, het grote (12,3-inch) digitale instrumentenpaneel met optioneel een head-up display en het grote touchpad waar je simpelweg letter op kan schrijven om bijvoorbeeld bestemmingen in te voeren.

Voor het eerst is de Q5 ook leverbaar met luchtvering, het vergt overigens wel een stevige investering van 2732 euro. Naar goed Duits gebruik is de optielijst lang en daarmee kan de totaalprijs fors oplopen. Zo ook voor de testauto die bijna 20 mille aan extra’s te verstouwen kreeg. De totale monetaire schade loopt daarmee op tot 96.186 euro en dat voor een viercilinder benzine…. Het moet niet gekker worden. Die luchtvering werkt overigens wel briljant. Het verschil tussen de sport- en comfortstand is lekker groot en het is ook fijn dat de carrosserie zowel omlaag (op hogere snelheid) als omhoog kan (voor als de wereld vergaat en de straat onder water staat).

Een basic Q5 met 163 pk sterke 2.0 TDI is vanaf €62.285 de jouwe. Mocht dat nog steeds niet haalbaar zijn, wacht dan nog even op de 2.0 TDI met 150 pk die nog voordeliger zou moeten worden. Mocht je niet heel warm worden van de Q5, wees dan gerust. Er is meer dan voldoende concurrentie om uit te kiezen, zoals de X3, GLC, Lexus RX, XC60, F-Pace en wat andere Britse offroaders. Filmpje!