Autoverkoop Europa: Alfa gaat als een speer

Waarom de Giulia op de headerfoto zo boos kijkt is ons een raadsel.

Het gaat namelijk uitermate crescendo met Alfa Romeo als we de verkoopcijfers van de eerste vier maanden van 2017 binnen de Europese Unie erbij pakken. Vandaag bracht ACEA de cijfers naar buiten, we hebben de belangrijkste zaken er voor je uitgefilterd. Zo nam het aantal nieuwe registraties in de maanden januari t/m april van dit jaar toe met 4,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de maand april ging het ietsje minder en dat heeft er volgens ACEA vooral mee te maken dat Pasen in april viel in plaats van in maart. In het paasweekend worden traditiegetrouw minder auto’s verkocht omdat de meeste mensen druk zijn met woonboulevards, tuincentra en andere burgerlijke zaken.

Verder opvallend: in het Verenigd Koninkrijk daalde het aantal nieuwe registraties in april met 19,8%. In Duitsland (-8%), Frankrijk (-6%) en Italië (-4,6%) waren de gevolgen van Pasen eveneens voelbaar. Alleen Spanje noteerde een lichte plus van 1,1%. Verder waren het vooral de nieuwere EU-landen die de verkoopcijfers enigszins overeind hielden.

Welke merken gingen goed?

Voor dit overzicht kijken we naar merken die in de eerste vier maanden van 2017 hun verkoopaantallen met meer dan 15% zagen stijgen. Niet omdat dit een internationaal erkende maatstaf is, maar omdat we ergens een grens moeten trekken. Petje af voor de volgende merken!

Lada +52,1%

Jaguar +43,9%

Alfa Romeo +35,7%

Suzuki +25,8%

Seat +17,6%

Toyota +17,5%

Welke merken gingen mèh?

Helaas kan niet overal de vlag uit, al moet je natuurlijk in het achterhoofd houden dat de EU voor sommige merken een relatief kleine en dus minder belangrijke markt is. Dit zijn de merken die hun aantallen registraties terug zagen lopen. Chevrolet hebben we niet meegenomen. Dat merk is door GM van de Europese markt gehaald, dus de verkoop daalde met 100%.

DS -35,7%

Honda -11,9%

Smart -8,2%

Mazda -4,6%

Mitsubishi -4,5%

Land Rover -2,9%

Volkswagen -1,2%

Opel/Vauxhall -1,1%

Audi -0,5%

Jeep -0,3%

Foto: dikke Giulia Quadrifoglio door @maurice16, via Autojunk