Bij dit Amsterdamse huis staat een Boxster binnen

Je boterham met pindakaas smeren, kijkend naar de laatste generatie Boxster met een atmosferische zescilinder *start treurige muziekband*.

Huizen waarbij de automobiel een prominent plekje krijgt alsof het voertuig onderdeel is van het meubilair. We zijn er gek op. In onze hoofdstad staat momenteel een appartement te koop met een inpandige garage. Verzamelaars met een collectie zullen verder moet shoppen, want in deze garage kun je slechts één auto stallen.

Het huis is gelokaliseerd in het centrum van Amsterdam en beschikt over drie kamers. De totale woonoppervlakte bedraagt 125 m². De huizenprijzen in 020 zijn de laatste jaren krankjorum hard gestegen en ook dit appartement is niet bepaald goedkoop te noemen. Met een vraagprijs van 890.000 euro kun je ook een kleine villa met een ruimere garage scoren in rustigere delen van ons land.

Het pand komt uit 1934 en is in 2010 compleet gerenoveerd. Het huis kent nu een moderne inrichting met onder andere een open keuken en een luxe badkamer. Toen de makelaar pica’s kwam schieten stond er een fraaie Boxster S in de garage. Het huis staat sinds enkele dagen op Funda, de advertentie check je hier.

Met dank aan Koen voor de tip!