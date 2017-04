Bij Mazda staat autorijden op nummer 1!

Mazda claimt dat rijden leuk wordt, wanneer je je één voelt met de auto.

Om een gevoel van eenheid te creëren, moet alles perfect in balans zijn. Van de positie van de bedieningselementen, tot de details van het onderstel. Daardoor word je veel meer betrokken bij datgene waar we allemaal van houden: autorijden! En daar houden de Japanners ook van. Eerder hadden we het al over Jinba Ittai, een Japanse uitdrukking waarmee wordt gerefereerd aan de harmonie tussen de boogschietende ruiter en zijn paard. Zo zorgt G-Vectoring Control (GVC) ervoor dat de bestuurder veel minder hoeft te corrigeren om in de juiste houding te blijven zitten. Bovendien wordt het weggedrag van de auto door deze techniek nóg veiliger.

Dit systeem werkt echter anders dan torque vectoring systemen van andere fabrikanten. Zo worden geen remingrepen gebruikt om de wegligging van de auto te verbeteren, maar zorgt GVC er juist met behulp van motorkoppel voor dat de verticale belasting van alle vier de wielen wordt geoptimaliseerd. Interessante materie dus, waar we later nog eens uitgebreid op terugkomen.

Jinba Ittai rolt bij ons westerlingen wat minder soepel van de tong. Gelukkig heeft Mazda de oplossing, het merk presenteert namelijk Drive Together, wat feitelijk op hetzelfde neerkomt: autorijden staat op 1 en daarvoor zijn technieken van belang die bestuurder en auto juist dichter bij elkaar brengen. Daar hebben wij niks aan toe te voegen!