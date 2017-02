Bizar: dieven jatten voor 3 miljoen Pond aan motoren van Jaguar-Land Rover

Wacht dus nog even met de aanschaf van een nieuwe motor voor je opknapper. Binnenkort scoor je namelijk vast ergens zo'n JLR-blok voor weinag.

Het ligt duidelijk aan de Brexit. Slechts een half jaar nadat de Britten kozen voor onafhankelijkheid van Europa zijn ze alweer teruggevallen naar de tijden van The Great Train Robbery. Tien jaar voor de toetreding van de Britten bij de Europese Gemeenschap werd er 2,6 miljoen Pond buitgemaakt uit een trein die op weg was van Glasgow naar London. De vluchtauto was, zoals te doen gebruikelijk in die dagen, een Jaguar Mark 2.

Nu, luttele maanden na de Britse exit, is het weer raak. Echter, dit keer gingen de dieven er niet vandoor in een Jaaaag, maar met motoren van Jaguar-Land Rover. De waarde van de buit is echter vrijwel hetzelfde: zo’n drie miljoen Pond. Oké, tegenwoordig kan je voor dat bedrag wat minder auto’s kopen dan voorheen. Desalniettemin is het een respectabele buit.

Wat ook doet denken aan de overval van destijds, is de brutaliteit waarmee de daders te werk zijn gegaan. Met een truck zijn ze het vol met camera’s behangen terrein opgereden. Vervolgens koppelden hingen ze een aanhanger aan de auto met daarin de motoren en vervolgens zijn ze simpelweg weggereden. Maar dat is nog niet alles! Dezelfde avond nog zijn de boeven volgens The Coventry Telegraph doodleuk nog een keer teruggekeerd voor een tweede ronde.

Wat waarschijnlijk mee heeft geholpen, is wat hulp van de beveiliging. De boeven hadden kennelijk de juiste papieren bij zich om het terrein op te komen. Tevens hebben ze waarschijnlijk geweten dat er op het moment dat zij aankwamen op de fabriek er trailers vol met motoren erin klaarstonden voor transport. De gebeurtenissen vonden plaats op dinsdag, maar zijn aanvankelijk stil gehouden.

Enkele dagen later staat het bedrijf echter nog steeds voor een raadsel, een woordvoerder meldt:

“We can confirm that we are working closely with West Midlands Police to investigate the theft of engines from the Solihull manufacturing plant.”

Of het gaat om saaie Ingenium-diesel of geblazen V8-en voor de Range Rover Sport SVR (rijtest) is onduidelijk. Wel is er een beloning uitgeroepen voor de persoon die met de gouden tip komt. De hoogte daarvan is niet exact bekend, maar Jaguar heeft het over een ‘substantial reward’.

