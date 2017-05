BMW 4 Gran Coupé van Autobloglezer mist wat onderdelen

Iemand kwam winkelen zonder te betalen.

Je werkt hard, je spaart wat, je koopt een fijne auto voor jezelf. Een BMW 4 Serie Gran Coupé bijvoorbeeld, zoals in het geval van @shenkie. Hij koos voor een 420d, uitgevoerd in zwart met een heerlijk pindakaasinterieur. Vers geïmporteerd uit Duitsland, maar helaas was hij niet de enige die stilletjes genoot van zijn nieuwe aanwinst, vers geïmporteerd uit Duitsland.

“Vuil boeventuig” kwam namelijk zijn interieur leegroven. De auto mist zodoende het stuur met bijbehorende airbag, de navigatie en de pook. Daar word je natuurlijk pislink van als eigenaar, en daarom hopen we @shenkie te kunnen helpen door zijn foto’s hier te delen. Krijgt u onderdelen aangeboden voor grabbelprijzen, denk dan even goed na. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het meestal ook te mooi om waar te zijn. En het oprollen van één BMW-bende maakt nog geen zomer, zullen we maar zeggen.

De verzekering zal dit allemaal ongetwijfeld netjes oplossen, maar dat is slechts een schrale troost. Blijf met je gore poten van andermans spullen af, tuig.