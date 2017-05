BMW draait de mooiste 6-serie stilletjes de nek om

Het doek is gevallen voor de mooiste Sechser.

BMW heeft er zelf geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar in februari zijn de laatste 6-serie Coupé’s (rijtest) van de huidige generatie van de band gelopen. De Cabrio (rijtest) en Gran Coupe worden voorlopig nog wel gebouwd. BMW bevestigde het treurige feit aan Road & Track.

In tegenstelling tot de meest gebruikelijke gang van zaken kwam de 6-serie coupé ná de 6-serie cabrio op de markt. De interne bouwcode van de coupé is dan ook F13 terwijl de cabrio F12 is. Dat is counter-intuïtief voor de BMW-adept, daar bij de 3/4-serie de bouwcodes respectievelijk Ax0/Ax1/Ax2/Ax3 zijn voor de Sedan/Touring/Coupé/Cabrio. Om het nog ingewikkelder te maken heeft de 6-serie Gran Coupe F06 als bouwcode. Enfin, tot zover deze sectie voor de echte autonerds.

BMW geeft geen reden op voor het stoppen van de productie. We weten dat de nieuwe BMW 8-serie binnen afzienbare tijd de plek van de 6-serie over gaat nemen in het modellengamma. Dat geldt echter net zo goed voor de Coupé als voor de Cabrio. Waarschijnlijk heeft het dus gewoon met een gebrek aan vraag te maken. De Gran Coupe snoept veel klanten af van de traditionele tweedeurs.

Wat mij betreft is dat jammer, want ik vind de traditionele coupé een stukje mooier dan de vierdeurs coupé. Dankzij de wat kortere koets is ‘ie (in mijn ogen) ook wat beter in proportie en meer geschikt voor het Nederlandse straatbeeld. Gooi jij ook wat whiskey op de grond voor het verscheiden van de F13, of zal je geen traan laten om de dood van deze chique coupé?