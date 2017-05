BMW frist de 1 Serie nog maar eens op (en 2 Serie ook)

Tegelijkertijd krijgen ook de 2 Serie Coupé en 2 Serie Cabrio een subtiele update.

De BMW 1 Serie lijkt al een eeuwigheid onder ons, maar toch is het model pas bezig aan zijn tweede generatie. Het huidige model kwam in 2011 op de markt, maar moet nog eventjes uitzingen alvorens een voorwielaandrijver hem komt opvolgen. In 2015 kreeg de 1 Serie al eens een grote facelift, waarbij het vreemde neusje en de Polo-esque achterlichten het veld moesten ruimen en de 1 Serie een veel stoerder en fraaier jasje kreeg aangemeten (rijtest). Zo grondig is deze update allerminst.

Nee, dit is er eentje in de categorie zoekplaatje en in die gevallen helpt BMW graag een handje door met een paar plaatjes precies uit te leggen waar nu de verschillen zitten. De belangrijkste verschillen vind je in het interieur, waar je voortaan tegen een andere klokkencluster aankijkt en het infotainmentsysteem een flinke upgrade kreeg. Ook zijn er wat nieuwe materialen voor de sierstrips en de omlijsting van de middenconsole. De buitenwereld kun je tonen dat je de nieuwste 1 Serie hebt door één van de vijf nieuwe velgdesigns te kiezen of te opteren voor één van de twee nieuwe kleuren; Sunset Orange en Seaside Blue.

Is dit alles? Nee, gelukkig komt BMW ook nog even met drie nieuwe uitvoeringen: Edition Sport Line Shadow, Edition M Sport Shadow en BMW M140i Edition Shadow. Het woordje Shadow is de gemene deler en BMW-fans weten dan hoe laat het is: op deze 1 Series geen/weinig chrome. Het opvallendst zijn de zwarte nieren, maar ook de koplampen en achterlichten zijn donkerder gemaakt. Zelfs de uitlaat onstnapte niet aan de verduisteringsdrang van BMW en is uitgevoerd in ‘dark chrome’. Overigens heeft de M140i op de persplaten die BMW met dit bericht de wereld in stuurt gewoon metaalkleurige delen in de bumper en dito spiegelkappen. Smoelt best goed, maar het hele idee van een Shadow-uitvoering wordt natuurlijk wel een beetje geweld aangedaan. Een vergelijkbaar pakket is per direct overigens ook leverbaar op de 3 Serie.

De wijzigingen die BMW doorvoert op de 2 Serie Coupé en Cabriolet zijn van een zelfde subtiliteit. In het interieur dezelfde veranderingen als in de 1 Serie, terwijl de auto bovenop de twee nieuwe kleuren voor de 1 Serie voortaan óók nog in Mediterranean Blue te bestellen is. Wel krijg je maar de keuze uit een viertal nieuwe wieldesigns. Daarnaast doet de 2 Serie eindelijk mee met de LED-trent met zijn nieuwe koplampen en achterlichten. Deze hebben dezelfde vorm als voorheen, maar de indeling van de lampen is iets anders geworden. Ook de M2 profiteert van deze updates.