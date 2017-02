BMW heeft op social media de grootste

We dachten dat likes en followers alleen belangrijk waren voor pubers, werkloze vloggers en #fitgirls. We zaten ernaast.

BMW meldt namelijk trots dat het Beierse merk onder alle autobouwers het populairst is op Instagram. Het merk telt op moment van schrijven maar liefst 10,6 miljoen followers en dat is wel een feestje waard. Naar eigen zeggen gebruikt BMW het eigen Instagram-account niet alleen als digitaal communicatiekanaal, maar ook om de “BMW-lifestyle” te delen met haar volgers. Over die flamboyante levensstijl kunnen onze eigen @CasperH, @Jaapiyo en @RubenPriest u trouwens alles vertellen. #deleven.

Aangezien het persbericht verder niet zoveel toevoegt, zijn we zelf eens gaan grasduinen op Instagram. Want BMW mag dan naar eigen zeggen de grootste zijn, maar we willen natuurlijk wel weten of dat klopt én hoe de andere merken scoren. In volstrekt willekeurige volgorde:

Mercedes: 8,2 miljoen volgers

Audi: 7 miljoen volgers

Tesla: 1,5 miljoen volgers

Ferrari: 1,6 miljoen volgers

Lamborghini: 6,2 miljoen volgers

Volkswagen: 1 miljoen volgers

Bentley: 2,9 miljoen volgers

Rolls-Royce: 2,7 miljoen volgers

Ford: 2,2 miljoen volgers

Zoals je ziet steekt BMW met kop en schouders boven de merken uit dit lijstje uit. Lamborghini is overigens wel een opmerkelijke uitschieter en we hadden bij een merk als Ferrari toch meer volgers verwacht. Kennelijk is de fanbase van de Italianen vooral 15+.

