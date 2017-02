Breek: Citroën en Peugeot willen Opel overnemen! [updated]

Wir leben Autos --> Nous vivons voitures?!

Potjandrie! Volgens Bloomberg is de PSA Groep (Citroën en Peugeot) druk in gesprek met General Motors om de Europese tak van de Amerikaanse autoreus over te nemen, aldus ingewijden. Alleen al op basis van dit nieuws steeg het aandeel PSA 5,9 procent in waarde.

Zoals gezegd zijn de onderhandelingen op dit moment aan de gang. General Motors was buiten Opel en Vauxhall al niet echt meer vertegenwoordigd op de Europese markt. Zo werd nog niet zo lang geleden het merk Chevrolet van de markt gehaald. General Motors heeft Opel overigens al sinds 1931 in handen.

PSA en GM bouwen momenteel al samen busjes en SUV’s, dus het zijn zeker geen vreemden van elkaar. Een woordvoerder van PSA heeft het dan ook over “een uitbreiding van de huidige samenwerking”. Kan volgens ons alleen maar betekenen dat de berichten kloppen en dat een fusie er hard aan komt.

UPDATE: voor iedereen die twijfelde aan bovenstaand bericht: een woordvoerder van Peugeot heeft bevestigd dat de overnamegesprekken op dit moment worden gevoerd.

