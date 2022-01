Peugeot en Opel fleuren het straatbeeld flink op

Of ze doen in ieder geval een poging: kleurloosheid is bij PSA-merken Opel en Peugeot een keuze met de bonte kleuren die je kunt krijgen.

Een kleur kiezen voor je auto: het is lastig. Want het is niet een beslissing die je makkelijk ongedaan maakt. En vind je het na een aantal jaar nog steeds wel leuk om in een knalgele auto te rijden?

Kleuropties

En dan is het ook nog zo dat een kleurtje niet direct makkelijk is. Bij vele premiummerken kost een leuk kleurtje tot wel duizenden euro’s extra of nog meer als je één van de individualiseringsprogramma’s (BMW Individual, Audi Exclusive, Manufaktur etc) gebruikt. Kortom: in de meeste gevallen is het wel zo veilig én zo goedkoop om gewoon te gaan met ieders favoriete tinten: wit en zwart.

Kleuren bij Peugeot en Opel

We spotten echter een leuke trend als het gaat om kleuren bij de twee PSA-merken Peugeot en Opel. Want Peugeot deed iets leuks met de Peugeot 208 toen die lanceerde: de basiskleur is Jaune Faro (geel). Wat inhoudt dat je voor elke kleur moet bijbetalen, behalve geel. Aanvankelijk leek dat voor de Peugeot 208 gereserveerd te zijn.

Maar Peugeot vaart door op deze koers en heeft ook Opel aangestoken met hun strategie van de kleuren. In de configuratoren van een breed scala aan Peugeot- en Opel-modellen valt namelijk op dat de basiskleur altijd een leuke kleur is! Neem bijvoorbeeld de Opel Astra: bovenstaande foto in de ‘lanceerkleur’ toont uiteraard een volledig aangeklede Opel Astra GS-Line, maar de kleur Amber Yellow is de standaardkleur. Dat is namelijk de enige kleur waarvoor je niet bij hoeft te betalen. Wit of zwart? Dan willen ze graag een paar honderd euro extra van je hebben. Geel? Helemaal gratis!

En het gaat verder dan de Astra. Ook de Peugeot 308 heeft als basiskleur de kleur waarin ‘ie voorgesteld werd: Vert Olivine. Bij de Opel Corsa heeft de meest gestripte versie een non-metallic oranje kleurtje genaamd Orange Fizz, bij de Peugeot 2008 krijg je helemaal gratis de metallickleur Orange Fusion mee. De nieuwe Opel Mokka heeft het zeer opvallende ‘kermitgroene’ Matcha Green als de enige kleur waar je niet voor bij hoeft te betalen.

Bonte bende

En zo wordt het een bonte bende bij de PSA-broers. Deze strategie van Peugeot en Opel en hun kleuren is slim: als je écht helemaal niks wil bijbetalen, krijg je dus een lekker kleurtje. Dat kan ons ietwat saaie straatbeeld toch goed gebruiken. Mocht jij de regenboog die PSA aanbiedt te veel van het goede vinden, dan moet je bijbetalen voor elke kleur, zelfs wit en zwart. Al moet het wel gezegd worden: bij alle reeds genoemde auto’s kost wit (Blanc Banquise bij Peugeot of White Jade bij Opel) slechts 199 euro extra.

Het lijkt trouwens wel te werken. Het kan een goed staaltje confirmation bias zijn, maar er rijden aardig veel Peugeots 208 in het geel rond. Ach, elke auto die in het geel, groen of oranje wordt besteld is een zwarte minder, zo kun je het ook zien. Zou niet bijbetalen jou over de streep trekken om voor geel of oranje te kiezen?