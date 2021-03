SPOTiCAR, het nieuwe occasionlabel voor Peugeot, Citroën en Opel!

Één overkoepelend occasionlabel voor deze drie merken. Met duidelijke voordelen en zekerheden voor de klant.

Ben je op zoek naar een gebruikte Citroën, Opel of Peugeot met goede garantievoorwaarden, dan keek je voorheen op de afzonderlijke occasionwebsites van deze drie merken. De krachten worden echter gebundeld onder een nieuwe naam: SPOTiCAR, dit label vervangt de bestaande Peugeot Leeuwekeur, Citroën Select en Opel Occasions labels. Een nieuwe naam, voor een heel nieuw label met duidelijke voordelen voor kopers van gebruikte Opels, Citroëns en Peugeots via de officiële merkdealer.

SPOTiCAR, wat houdt het in?

Voor jou als klant zal de aankoop van een auto via het SPOTiCAR label voelen als het kopen van een nieuwe auto. Natuurlijk worden de auto’s (af)geleverd door de officiële Opel, Peugeot en Citroën-dealers maar daarnaast zijn ook de zekerheden helder.

SPOTiCAR occasions worden aangeboden in drie garantieniveau’s, afhankelijk van de leeftijd van de auto en de kilometerstand. Occasions van maximaal 2 jaar oud (en max. 50.000 km) vallen binnen SPOTiCAR Premium en krijgen 24 maanden garantie. Is de auto tussen de 2 en 7 jaar oud (en max 150.000 km) dan valt de auto in SPOTiCAR Advanced en wordt er alsnog 12 maanden aanvullende garantie gegeven. Auto’s met maximaal 150.000 km op de teller die tussen de 7 en maximaal 10 jaar oud zijn, vallen onder SPOTiCAR Essential kunnen alsnog rekenen op 6 maanden garantie.

Welke extra zekerheden geeft het de klant?

Maar de service gaat verder. Koop je een auto die onder het SPOTiCAR label valt dan kun je rekenen op een aantal waardevolle garanties.

De auto heeft een 100 punten check doorstaan en heeft minimaal 1 jaar APK. Ook is de kilometerstand NAP gecontroleerd. Daarnaast, als je dat wenst krijg je altijd een inruilaanbieding en dan maakt het niet uit welk merk je wilt inruilen. En ook pechhulp 24/7 door heel Europa is inbegrepen.

Maar belangrijker misschien nog, je hebt geen onderhoudskosten in het eerste jaar/15.000km na aanschaf*. Daarnaast kun je de koop ongedaan maken binnen vijf dagen of 1.000km**.

Het samenvoegen van de occasion labels van Opel, Peugeot en Citroën onder de nieuwe SPOTiCAR-naam heeft dus duidelijke voordelen. Dit label wordt in de tweede helft van 2021 actief.

Op SPOTiCAR.nl vind je nu al het gehele aanbod aan occasions van de Peugeot, Citroën en Opel-dealers. Na de recente fusie van PSA met FCA zullen ook de meeste merken van FCA binnen afzienbare tijd toegevoegd worden aan SPOTiCAR.

* Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt, met uitzondering van banden en slijtageonderdelen.

** Met uitzondering van registratie-, administratie-, poets- en brandstofkosten.