BREKEND: BMW gaat auto’s bouwen bij NEDCAR

Goed nieuws voor de Vaderlandse auto-industrie! Er worden binnenkort niet alleen meer MINI's maar ook BMW's gebouwd bij Nedcar!

Een man in een grijze regenjas had wat informatie voor ons: BMW gaat op korte termijn beginnen met de productie van auto’s in de fabrieken van Nedcar. Dat zou al per 1 februari het geval zijn. Navraag bij andere bronnen leert ons dat er inderdaad iets staat te gebeuren, al wil verder niemand de datum van 1 februari keihard bevestigen.

In de fabrieken van Nedcar worden op dit moment al MINI’s gebouwd en zoals we allemaal weten is MINI in handen van BMW. De MINI Convertible en Countryman rollen in Limburg van de band, en dus ligt het voor de hand dat er BMW’s gebouwd gaan worden die techniek delen met deze auto’s. Dan komen wij uit bij Hollandse BMW 2 Serie Active Tourers en/of Hollandse BMW X1‘s. Deze auto’s zorgen voor een enorm verkoopsucces. Dat was recent al reden voor BMW om de productie van de verschillende modellen anders te gaan verdelen. Of er voldoende capaciteit is of dat de fabrieken uitgebreid moeten worden, dat moet nog duidelijk worden. Wel weten we dat er flinke ambities zijn in Born.

BMW Nederland stond ons heel vriendelijk te woord, maar wilde het verhaal bevestigen noch ontkennen.