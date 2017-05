Britse bazigheid: koop deze zeldzame Bentley

Los van de exorbitante kosten die nou eenmaal horen bij een Britse auto van dit formaat, kunnen we geen reden bedenken om deze Arnage te laten staan.

Je kijkt namelijk naar een Bentley Arnage T Mulliner LWB. Wie een beetje thuis is in Britse auto-afkortingen weet dat het om een exemplaar met verlengde wielbasis gaat. De passagiers achterin krijgen 25 centimeter extra om de pootjes te strekken na weer een heftige aandeelhoudersvergadering of een rondje golf, of allebei. Van dit type zijn 95 stuks gebouwd. Daar voel je tijdens het rijden niks van, maar het verklaart de hoge prijs van deze occasion.

Het beestje uit 2002 heeft 162.353 vorstelijke kilometers achter de rug. Voor de aandrijving zorgt de bekende 6¾ liter V8 met dubbele turbo’s (rijtest 1, rijtest 2). Dit blok levert 465 pk bij een koppel van 875 Nm. Dergelijke waarden verraden ook meteen het karakter van de beroemde krachtbron: laagtoerig, altijd genoeg power, maar zeker geen sprintkanon. Past perfect bij een auto als deze dus! Wie fan is van de betere b-weggetjes laat deze Arnage beter bij de dealer staan. Het apparaat weegt 2.640 kg.

Ondanks z’n obesitas sprint de Arnage T in 5,5 tellen naar 100 km/u en de topsnelheid ligt op 274 km/u. Een stoplichtsprintje behoort dus tot de mogelijkheden, maar een rondje Autobahn ook. Verder is deze Bentley uiteraard afgeladen met luxueuze dingetjes, al behoeft het geen uitleg dat de navigatie (superbelangrijk) tegenwoordig wellicht wat gedateerd oogt.

Iets vergeten? Och ja, de prijs. Voor 77.500 euro pik je ‘m op.