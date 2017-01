Care schadeservice failliet, heeft al nieuwe eigenaar

Das ist sehr schade.

Niemand rijdt graag een deukje en toch zullen de meeste van ons al wel eens een autoschadebedrijf van binnen hebben gezien. Een van de grote spelers op de Nederlandse markt is Care, maar dat bedrijf is volgens Automotive Management onlangs failliet verklaard. Vermoedelijk door een te groot aantal overnames in het recente verleden, in combinatie met een tegenvallende markt. Een officieel statement bleef uit, maar vandaag is wel bekend geworden dat Care verkocht is aan Schadenet.

Rabo Investment, waar de moederorganisatie van Care onder valt, zette het bedrijf vorig jaar al in de etalage, maar kennelijk kon het pas tot een verkoop komen na faillissement van de uitdeukers. Het bedrijf zal door gaan in afgeslankte vorm, maar hoeveel van de 51 Nederlandse en 15 Belgische vestigingen open blijven is niet bekend.

Overigens heeft verzekeraar Allianz juist een bericht naar haar klanten verstuurd over het vermeende faillissement van Care, met de mededeling voorlopig geen auto’s meer aan te bieden ter reparatie bij deze firma.

Foto: Google Streetview