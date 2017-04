Carlos Sainz mag naar Ferrari van Toro Rosso

Red Bull geeft je vleugels.

Om weg te vliegen naar een ander team in het geval van Carlos Sainz. Dit is opvallend daar er vorig jaar enkele teams interesse toonden om de Spanjaard in te lijven, maar Red Bull daar destijds een stokje voor stak. De Oostenrijkse energie-verkoper lichtte reeds in de zomer een optie in het contract van Sainz om hem langer vast te leggen.

Aan de ene kant was dat positief nieuws voor Sainz. Toro Rosso staat er immers om bekend haar coureurs soms te laten zwemmen tot veel later in het jaar, alvorens een beslissing te maken of ze mogen blijven. De vroege beslissing om Sainz langer aan het team te verbinden mocht dus gezien worden als een schouderklopje voor de voormalig teamgenoot van Max.

Maar Carlos junior had zelf al aangegeven dat hij liever ook naar Red Bull Racing zou gaan. Tevens was er sprake van dat Ferrari en Renault interesse zouden hebben in zijn diensten. Dat die geruchten een feitelijke basis hadden bleek toen Renault officieel aanklopte bij Toro Rosso om Sainz over te nemen. In ruil voor de coureur zou het Franse team zelfs ‘gratis motoren’ beschikbaar gesteld hebben aan het kleine Italiaanse team. Desalniettemin besloten Helmut Marko en de zijnen dat het feest niet doorging.

Het gevolg is echter dat Sainz nu bezig is aan zijn derde jaar bij het team. Bij Toro Rosso betekent dat linksom of rechtsom doorgaans tevens het laatste jaar. In het verleden zijn de coureurs van die andere Scuderia namelijk ofwel binnen drie jaar doorgestoten naar een ander team, ofwel met stille trom verdwenen uit de Formule 1. Scott Speed, Vitantionio Liuzzi (via Force India), Sebastièn Bourdais, Sebastièn Buemi, Jaime Alguesuari, Jean-Éric Vergne: het lijstje van verdwenen Toro Rosso coureurs is inmiddels als behoorlijk lang. Vettel, Ricciardo en Max zijn de succesverhalen. Kvyat en Sainz moeten nog uitzoeken wat zij gaan worden.

Nu is Toro Rosso in de afgelopen jaren wel geëvolueerd tot een beter team dan vroeger. Ik ben zelf bijvoorbeeld nog steeds van mening dat ze dit jaar vierde kunnen worden in de eindrangschikking. Teambaas French Toast heeft wel eens aangegeven dat hij het niet erg vindt om wat meer ervaren coureurs in zijn team te hebben, maar Marko heeft daarover het laatste woord. Gaat Sainz voor een vierde jaar, of moet/mag hij weg?

Tegenover Motorsport-Totall zegt Marko dat Sainz weg mag, maar alleen als er een topteam voor hem aanklopt. De overgang naar Renault heeft hij dan ook tegengehouden omdat dat volgens hem geen stap omhoog zou zijn voor Carlos. Mocht echter een team als Ferrari serieuze interesse tonen, dan gaat Red Bull Sainz niet tegenhouden.

“Alleen een aanbieding van Mercedes of Ferrari is interessant om te bespreken.”



Bedankt Job voor de tip!