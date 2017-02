Dacia Logan MCV Stepway sloopt de urban jungle

En dat allemaal natuurlijk voor een habbekrats!

We hebben het hier over een station met “moderne, ruime, betaalbare station met een avontuurlijke geest”, aldus Dacia. Het is natuurlijk gewoon een hoog-op-de-pootjes Dacia Logan MCV met net iets meer plastic voor die ultiem stoere looks. Maar dat doet er niet toe, Dacia gaat lekker en deze vierde telg (na de Sandero, Lodgy en Dokker) voor de Stepway-familie zal dat succes alleen maar verder uitbouwen.



De bodemvrijheid is 50 millimeter toegenomen, er zijn voor en achter skidplates gemonteerd en de grille lijkt nu iets meer op de grote offroadbroer Duster. Daarnaast zijn er flink wat plastic stootstrips toegevoegd zodat je je niet teveel hoeft druk te maken om waar je tegenaan rijdt. Fietsen, winkelkarretjes, kleine kinderen: ze richten nu veel minder schade aan dan op een gewone Logan MCV.

We gaan dit budget-beest begluren in Genève, waar Dacia over een paar weken het doek van de Logan MCV Stepway gaat trekken. Kan je niet zo lang wachten, dan is er een uitgebreide gallery voor je.