Dacia Sandero crashtest onterecht dramatisch - Autoblog.nl

Hoppatee, we gaan meteen even politiek doen. De Dacia Sandero crashtest is niet vlekkeloos verlopen, maar wat had je dan verwacht?

Afgelopen maandag gingen wij van Autoblog jullie even wegwijs maken in de wereld van spotgoedkope auto’s. Het ging om specifiek te zijn om de 9 goedkoopste auto’s van Nederland. Daarbij viel een dingetje op: de Dacia Sandero is een stuk groter en veel recenter dan het gros van het aanbod.

Kers in de appelmoes

Is er dan ergens een angel? Vaak hebben we het dan over discutabele termen als ‘verfijning’, ‘afwerking’ en ‘materiaalgebruik’. Nu is dat ontegenzeggelijk ook bij de Dacia Sandero het geval, maar je kunt je afvragen in hoeverre het storend is. Je gaat ook niet klagen om de kers in de appelmoes bij van der Valk als je voor 25 euro kunt overnachten, nietwaar?

In veel gevallen is het geval dat de veiligheid achterblijft. We krijgen net de resultaten binnen van de laatste EuroNCAP-tests en wat blijkt: de Dacia Sandero Stepway scoort werkelijk dramatisch. De auto haalt namelijk slechts twee van de vijf sterren. Kortom, een levensgevaarlijk projectiel, zo’n Sandero? Of is er meer aan de hand?

Score Dacia Sandero crashtest

Maar natuurlijk! Het heeft namelijk vooral te maken met hoe men de punten verdeeld (check hier de Stepway-scorekaart). Er worden namelijk punten uitgedeeld over vier verschillende disciplines. Als het gaat om voetgangersveiligheid, scoort de Sandero Stepway niet al te best: 41%. Op het gebied van veiligheidsassistentie-systemen, gaat het nauwelijks beter: 42%. Echter, je kunt je afvragen hoe belangrijk die twee zijn als je met zo’n Sandero crasht.

Dat is op zich niet eens zo heel erg verkeerd. De Sandero Stepway scoort namelijk 70% op de veiligheid van volwassenen en 72% voor kinderen. Volgens de EuroNCAP zou de Stepway zelfs 4 sterren scoren als alleen de crashresultaten werden gewogen.



















EuroNCAP

Volgens de EuroNCAP is het zelfs onvergeeflijk voor een goedkope auto, dat er zo weinig passieve veiligheidssystemen in de auto zitten. Naast de Dacia Sandero Stepway werden er nog twee auto’s getest, de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq. Daarover zijn ze bij de NCAP helemaal in hun nopjes en geven ze het als voorbeeld wat je kunt bereiken qua veilgheid. Beide auto’s scoorden 5 sterren.

We denken dat geld toch echt een dingetje is. De Dacia Sandero kost rijklaar 16.590 euro, waarvan 3.014 aan BPM. De Skoda Enyaq iV kost 40.780 euro (geen BPM) en de Volkswagen ID.4 kost 40.690 euro (geen BPM). Kortom, de Sandero is bijzonder goedkoop, zonder dat de auto van karton gebouwd is. Eigenlijk is het een wereldprestatie.