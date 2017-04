De airco-oorlog warmt weer op, Mercedes in het nauw

Je zou zeggen dat het een koude oorlog is, die airco-oorlog. Maar stiekem is het best een heet hangijzer.

Voor diegenen die na een verhitte werkdag op kantoor niet direct meer weten wat er ook alweer aan de hand was in airco-land, even een opfrisser. Voor airco’s werd/wordt vaak 1,1,1,2-Tetrafluorethaan, beter bekend als R134a gebruikt als koelmiddel. De EU wil dit stofje echter de ban in doen, omdat het in grote mate bij zou dragen aan de opwarming van de aarde. Daarom pusht de EU liever het goedje 2,3,3,3-Tetrafluorpropeen, beter bekend als R1234yf.

Probleem: dit laatste spul warmt de aarde weliswaar minder op, maar de inzittenden van individuele auto’s daarentegen bij vlagen flink meer. In verschillende tests is namelijk gebleken dat het makkelijk ontvlambaar is. Daarbij komen er bij die verbranding ook nog eens nare stoffen vrij.

Mercedes heeft de brandveiligheid van haar klandizie hoog zitten en kiest liever voor meer zwoele zomers op de wereld dan voor zwartgeblakerde klanten. Het merk uit Stuttgart heeft de regelgeving dan ook vurig bevochten, ondanks dat de EU-regelgevers en de Franse overheid hen het vuur na aan de schenen legde.

De Duitsers gingen zelfs zover om dankzij slimme trucs enkele nieuwe modellen via reeds bestaande typegoedkeuringen op de markt te brengen, zodat ze het nieuwe koelmiddel niet hoefden te gebruiken.

Aanvankelijk leken de Duitsers een bondgenoot te hebben in de Kraftfahrtbundesamt (KBA), dat enkele modellen zoals gezegd de typegoedkeuring verleende ondanks dat Mercedes er R134a voor bleef gebruiken. Maar inmiddels is volgens Der Spiegel ook de KBA gezwicht onder het gewicht van de EU-regelgevers.

De politieke druk van deze moloch gaat je simpelweg niet in de koude kleren zitten. Zodoende heeft de KBA Mercedes nu opgeroepen om zo’n 134.000 auto’s terug te roepen naar de dealer en ze te voorzien van R1234yf. Het gaat om A-, B-, CLA-, S- en SL-Klasses.

Of het Mercedes nu zó warm onder de voeten wordt dat het inbindt, is nog niet geheel duidelijk. Wel heeft het merk eerder dit jaar aangegeven in nieuwe auto’s meer gebruik te gaan maken van R1234yf.