De dakloze Kahn Vengeance komt eraan

Sterker nog: over een dikke maand kun je het ding reeds live bewonderen.

Over de vormgeving van de gewone WB 12 Vengeance kunnen we kort zijn: niet zo best. In feite gaat het natuurlijk om een verbouwde Aston Martin DB9 en laat dat nou nét een auto zijn waar je eigenlijk helemaal niks aan hoeft te veranderen. Het ís al goed zo.

Toch denkt Kahn dat we zitten te wachten op een dakloze versie van de Vengeance en op de beurs in Genève zal het ding worden onthuld. Voor je denkt dat het allemaal wel meevalt met het aantal modificaties: geen enkel stuk plaatwerk wordt gedeeld met de DB9 en het kost zo’n 200 uur om van een AM DB9 een Kahn Vengeance te maken.

Of dat een oogstrelend resultaat oplevert mag je zelf bepalen, maar als Zagato of een ander Italiaans designhuis achter dit project had gezeten vonden we het waarschijnlijk allemaal prachtig.