De nieuwe BMW 5-serie Touring is officieel!

Guten Morgen!

Patsa! De nieuwe 5-serie (rijtest) staat nog niet eens bij de dealer of het doek wordt al van de Touring gejast, die op de beurs in Genève voor het eerst aan het publiek zal worden getoond. De Touring is volgens BMW ontwikkeld met het oog op de Europese markt, aangezien dakkapellen hier nu eenmaal populairder zijn dan elders. In juni staat ‘ie bij de dealer, terwijl de gewone versie daar al vanaf 11 februari te bewonderen is.

De Touring is bij de introductie leverbaar met vier motoren, twee van deze krachtbronnen kunnen in combinatie met xDrive AWD worden besteld. BMW is behoorlijk fier op de ondersteltechniek die niet alleen zorgt voor een lager gewicht, maar die ook nog standaard is uitgerust met automatische niveau regeling. Wie nog meer rijplezier en stabiliteit wenst kan uiteraard lekker aanvinken op de optielijst. Daar staan zaken als Dynamic Damper Control, Adaptive Drive en Integral Active Steering.

Met een paar man op wintersport is dankzij de bagageruimte van 570 liter geen enkel probleem. Met neergeklapte achterbank kun je maar liefst 1.700 liter of 730 kilogram aan spulletjes kwijt. Het interieur is voorzien van dezelfde luxe als dat van de gewone 5-serie, wat eveneens geldt voor de veiligheidssystemen.

Bij de introductie in Nederland zijn de volgende motoren leverbaar:

530i: 2.0 vier-in-lijn met 252 pk, 0-100 km/u in 6,5 seconden, topsnelheid 250 km/u

540i: xDrive 3.0 zes-in-lijn met 340 pk, 0-100 km/u in 5,1 seconden, topsnelheid 250 km/u

520d: 2.0 vier-in-lijn met 190 pk, 0-100 km/u in 8 of 7,8 seconden (xDrive), topsnelheid 230 of 225 km/u

530d: 3.0 zes-in-lijn met 265 pk, 0-100 km/u in 5,8 of 5,6 seconden (xDrive), topsnelheid 250 km/u

Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Tot die tijd vermaak je je met de megagallery!