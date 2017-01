De nieuwe Seat Ibiza is officieel!

Het van origine Spaanse merk is toe aan vernieuwing en daarbij is de kakelverse Ibiza een belangrijke schakel.

Vijf propvolle pagina’s tekst wijdt Seat aan de nieuwe Ibiza dus at belooft wat! Voor jouw leesplezier laten we alle prozaïsche hoogstandjes verder voor wat ze zijn en knallen we meteen door naar de relevante info. Van de Ibiza zijn vanaf 1984 meer dan 5,4 miljoen exemplaren verkocht en samen met de Leon en de Ateca moet deze nieuweling aan de basis staan van de wederopbouw van de VAG-dochter. Want eerlijk is eerlijk: erg lekker liep het er de laatste jaren niet.

Oké, nu dan echt door naar de cijfers. De Ibiza heeft flink aan de gewichten gehangen, het ding wordt maar liefst 87 mm breder dan z’n voorganger. Verder wordt ‘ie twee mm korter en één mm lager dan het uitgaande model. De spoorbreedte vóór groeit met 60 mm en achter met 48 mm, de wielbasis meet 2.564 mm (+ 95 mm) en dus wordt de Ibiza van binnen een stuk ruimer en dat allemaal dankzij het MQB A0-platform. De beenruimte achter groeit met 35 mm, de hoofdruimte vóór met 24 mm en 17 mm achter. Ook is de bagageruimte met 63 liter gegroeid tot een totaal van 355 liter.

Dan het motorenaanbod. De instapper is een 1.0 TSI driecilinder met 95 of 115 pk, dankzij een turbo en een intercooler. De 1.5 TSI met 150 pk komt later in 2017. Diesel mag met en 1.6 TDI à 80, 95 of 115 pk. Als klapper op de milieuvriendelijke vuurpijl levert Seat desgewenst een 1.0 TSI die loopt op CNG. Het vermogen van deze krachtbron staat op 90 pk. Ouderwets roeren mag in de versies tot 95 pk met een vijfbak, sterkere motoren worden gekoppeld aan een zesbak. De 7-traps DSG staat op de optielijst.

Wie per se een driedeurs Ibiza wil heeft pech. Het nieuwe platform biedt volgens Seat genoeg vrijheid om een vijfdeurs te ontwerpen met een ongekend sportieve “3-deurs look”, oordeelt u vooral zelf. Het nieuwe model kan in vier uitvoeringen worden gekozen, te weten Reference, Style, FR en XCellence. Die laatste twee uitvoeringen krijgen LED-verlichting in het interieur die desgewenst wit of rood licht verspreidt. Verder krijgt de FR een straffer onderstel met een Normal en een Sport modus.

Uiteraard is aan alle relevante veiligheidssystemen bedacht en het interieur krijgt geheel naar de huidige mode een 8″ touchscreen. Ook de connectiviteit is geregeld middels Apple Car Play, Android Auto en Mirror Link. Beatsaudio verzorgde de geluidsinstallatie dus dat wordt flink bouncen met je matties! Het systeem bestaat uit zeven premium speakers en een 8-kanaals versterker van 300 Watt.

Over het design kunnen we kort zijn want de eerste foto’s van de nieuwe Ibiza zijn al lang en breed gelekt. Niks nieuws onder de zon dus op dit gebied, al moeten we kwijt dat de Ibiza wel héél erg op de Leon is gaan lijken. Da’s geen reden om de Ibiza lelijk te noemen en we weten dat VAG nou eenmaal prat gaat op Het Familiegezicht, maar een beetje differentiatie had wat ons betreft geen kwaad gekund.