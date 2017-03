De Shelby GT 350 levert Ford een rechtszaak op

Is deze hete Mustang té beestachtig, of is er wat anders aan de hand?

Er is wat anders aan de hand! De Shelby GT350 wordt door Ford in de markt gezet als een circuitbeest bij uitstek. Wie zo hoog van de toren blaast schept verwachtingen en als die verwachtingen vervolgens niet (helemaal) worden waargemaakt, heb je een rechtszaak aan je broek. Zéker in Amerika.

Shelby-eigenaren in het land van de ongewenste mogelijkheden klagen steen en been over het feit dat de GT350 niet over adequate koeling voor het differentieel en de transmissie beschikt. Daardoor kan het gebeuren dat de Shelby al na 15 minuten boenderen in een soort noodloop schiet en dus niet meer vooruit te branden is.

Deze boze Mustang-rijders worden bijgestaan door een advocatenkantoor dat eerder al 1,6 miljard USD bij Toyota wist los te peuteren bij een schikking met gedupeerde klanten. Vette kans dus dat Ford in de buidel mag tasten, al lopen we nu op de zaken vooruit.

Verder zijn de klachten tweeledig. Enerzijds doet de auto niet wat Ford had beloofd door na korte tijd in de Limp-modus te schieten, anderzijds levert diezelfde Limp-mode mogelijk gevaarlijke situaties op omdat de auto plots geen power meer levert. Ford biedt wel mogelijkheden aan klanten om de boel te fixen, maar daar moet wel gewoon voor worden betaald.

Afgezien daarvan lijkt zo’n Shelby GT350 ons een geweldige machine. Het ding levert (een kwartier lang, hehe) 526 pk en 580 Nm uit een 5.2 V8. De R-versie is een nog hetere circuitauto met minder gewicht en carbon fiber velgen. (via: Business Wire)

