“De verkoop van een Ferrari Daytona kostte me bijna mijn huwelijk”

Inderdaad! Het was Mario Andretti. De Amerikaanse racelegende met de Italiaanse roots werd F1-wereldkampioen met Lotus in 1978 en is daarmee nog steeds de laatste Amerikaanse titelwinnaar in de koningsklasse van de autosport. Phil flikte hetzelfde trucje in 1961 voor Ferrari.

In beide gevallen hadden volgens velen overigens de teamgenoten van de twee coureurs kampioen worden. Bizar genoeg werden zij echter allebei getroffen door een vrijwel identiek noodlot. In 1961 stormde Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Reichsgraf Berghe von Trips op de titel af, totdat hij verongelukte bij een horrorcrash op Monza. Behalve Wolfgang vonden ook vijftien toeschouwers de dood. Hill pakte zo met één puntje de titel. In 1978 was het Andretti’s teamgenoot Ronnie Peterson die veelal de snelste van de twee Lotus coureurs was. Maar ook Ronnie stierf naar aanleiding van een crash in de Italiaanse Grand Prix.

Enfin, dat Mario een flink potje kon sturen dat had hij al bewezen door bijvoorbeeld de Indy 500 op zijn naam te zetten in 1967. Ondanks ettelijke verdere pogingen van hem, zoon Michael en kleinzoon Marco bleef het overigens bij die ene zege voor de Andretti familie. Maar goed, zijn tronie prijkt in ieder geval op de Borg-Warner Trophy. Later won Mario ook nog het CART kampioenschap in 1984. In dit kampioenschap bleef hij actief tot hij al dik in de vijftig was.

Toch gaat zelfs voor zo’n raceheld het leven niet altijd over rozen. In 1972 kocht Andretti een Ferrari 365 GTB Daytona. Niet bepaald een baalmomentje zou je zeggen, maar dat moment kwam wel toen Mario de auto ging inruilen.

Zijn vrouw was op dat moment kennelijk zo aan de Daytona gehecht geraakt, dat zij volgens Mario eigenlijk met hem wilde scheiden toen hij de auto de deur uit deed. Toch hield Mario voet bij stuk. Hij wilde namelijk een Dino hebben, omdat die de de motor achterin heeft.

“Ik houd van autorijden en schat goede auto’s daarom op waarde. Moderne technologie fascineert me, daarom heb ik ook altijd jonge auto’s gehad. Ik heb niet zoveel met oldtimers.”

Toch heeft Mario er wél spijt van dat hij in zijn jongere leven niet wat meer oog heeft gehad voor de bolides waarin hij racete. Nu zijn carrière in het verleden ligt, zou hij willen dat hij er daar een paar van bewaard had.

“Ik had de eigenaar kunnen zijn van elke auto waarmee ik geracet heb, maar ik heb daar destijds nooit aandacht aan besteed. Dat is de stomste fout van mijn leven.”

Mocht je je afvragen wat er met Andretti’s vrouw gebeurd is: Mario en Dee Ann wonen nog steeds samen in Bushkill Township, Pennsylvania.