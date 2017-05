Dealer in Dubai vraagt bizarre prijs voor LaFerrari Aperta

Heeft iemand een paar verkeerde knoppen ingedrukt of is er wat anders in de hand?

Bij een auto als de LaFerrari Aperta kijkt niemand verbaasd op als het ene exemplaar na het andere wordt geflipt. Misschien dat Ferrari zelf er niet heel blij van wordt, maar afgezien daarvan wordt vrolijk gemikt op waardevermeerdering.

Dealer GTR Motors in Dubai gaat daarin wel heel ver. Zonder foto’s van de specifieke auto te posten moeten we maar geloven dat het gaat om een rood exemplaar met een zwart interieur en 0 kilometers op de teller. Het prijskaartje? 7,3 miljoen USD of omgerekend ruim 6,5 miljoen euro.

Bizar? Mwoh. Naar verluidt kostten de Aperta’s nieuw zo’n 2 miljoen USD. Het allerlaatste gebouwde (dichte) exemplaar werd afgehamerd op 7 miljoen USD. Ook schreven we over een grijze coupé die voor 4 miljoen USD weg mocht. Het zal ons benieuwen hoe hard de prijzen voor de LaFerrari nog de lucht in zullen gaan.

Foto: LaFerrari Aperta bij Belgische dealer door @maurice16, via Autojunk