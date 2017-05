Deze A8 W12 heeft € 48.000 aan onderhoud gehad

Youngtimer-alert!

Sinds de maand januari van dit jaar is deze A8 W12 (D2) namelijk een youngtimer, aangezien de auto in de eerste maand van 2002 geleverd werd. De A8 heeft 159.541 kilometers achter de rug en de laatste eigenaar heeft een hoop geld geïnvesteerd om de über-Audi er knisperstrak bij te laten staan.

Volgens de verkoper pompte de vorige eigenaar in vier jaar tijd zo’n 48.000 euro in z’n A8 om deze flinke auto in topconditie te houden. Alle documentatie is aanwezig en het onderhoud werd “voornamelijk” bij de Audi-dealer uitgevoerd.

De W12 onder de kap is goed voor 420 pk en een zijdezachte loop. De topsnelheid is uiteraard gelimiteerd op 250 km/u en de standaardsprint is in 6 tellen achter de rug. De A8 weegt 1.925 kg en ruim 15 jaar geleden kostte de Audi maar liefst 144.982 euro.

Wie hebberig is geworden van bovenstaand verhaal mag 19.950 euro meebrengen voor de Audi. Onze rijtest met drie generaties Audi S8 vind je HIER.