Deze BMW E36 met I6 is nét niet nagelnieuw

Wie zei daar dat alle E36jes afgetrapt zijn?

Biologen hebben al veel geschreven over de levenscyclus van de BMW 3-Serie. Deze speelt zich qua levensgeluk doorgaans af als een convexe parabool. De Dreier begint zijn leven doorgaans als een leasebak. Vervolgens wordt ‘ie rond zijn vierde jaar opgepikt door een sportieve huisvader of moeder. Na nog eens een jaar of vier gaat er wellicht nog een keer een jong gezin mee aan de haal, of een liefhebber die van iets ouder blik houdt.

So far, so good. Maar hierna volgt de gevaarlijkste periode uit het leven van elke Drie. Als ze een goede tien jaar oud zijn en inmiddels veel van hun waarde verloren hebben, komen ze binnen bereik van swekkers met een zware gasvoet. Het is niet zo dat deze lui geen autoliefhebbers zijn, maar ze weten vaak gewoon niet goed hoe ze dat moeten uiten. In plaats van te zorgen voor goed onderhoud, wordt het geld doorgaans uitgegeven aan zaken als angel eyes, Lexus lights en stortkokers. Bijvoorbeeld van Remus. De meeste drietjes beginnen in deze fase langzaam weg te kwijnen.

Komen ze echter door deze fase heen, dan wordt het leven weer beter. Na een jaar of 25 à 30 bereikt de Duitse D-segmenter de status van klassieker (in wording). Dat betekent vaak een eigenaar die opeens wel gebaat is bij goed onderhoud en die doorgaans de originele kwaliteiten van het model op waarde weet te schatten. Eind goed, al goed.

De E36 die we hier bespreken heeft wat dat betreft mazzel gehad. Omdat ‘ie uit 1997 komt is de auto in kwestie ‘pas’ twintig jaar oud, maar de modelgeneratie E36 (aankoopadvies) komt al uit 1991. Héél langzaam maar zeker begint die laatste fase van de cyclus dus aan te breken voor de Sechsunddreißiger. En dat betekent dat dit exemplaar de lastige periode geskipped heeft. Er staan namelijk nog maar 22.000 kilometer op de teller.

De auto staat bij BMW dealer de Beier en heeft een Duitse Fahrzeugbrief. Het betreft dus een ordinaire importbak, wat ongetwijfeld voldoende grond biedt om de nodige pegels af te dingen. De dealer doet geen mededelingen in de advertentie over de vorige eigenaar. Gezien de specificatie van de auto kunnen we ons wel een voorstelling maken bij wat voor figuur dat moet zijn geweest.

Het is namelijk een 320i, met een automaat en het Comfort Pakket. Dat schreeuwt grijze wolkjes achter het stuur. De betere scheurneus zal wellicht afhaken bij de combinatie van motor en bak, maar uit ervaring weet ik dat je er prima mee uit de voeten kan in het Nederlandse verkeer. De zijdezacht lopende I6 is daarbij een feest om naar te luisteren als je de kickdown gebruikt waar die voor bedoeld is. Hoewel dat laatste natuurlijk niet meer mag met deze toekomstige klassieker.

Blijft de vraag over: wat moet ‘ie kosten? Wel, de vraagprijs bedraagt 14.900 Euro. Behoorlijk wat geld voor een E36 sedan die geen M3 is, hoewel het in vergelijking met dit exemplaar een koopje is. Koop dan?

