Deze dikke G63 gaat aan onze neus voorbij

Hey kom naar smurfenland, welkom allemaal.

Het introliedje van De Smurfen draaien in deze G met alle ramen open. Helaas niet mogelijk voor ons Nederlanders. In het kader van 50 jaar AMG komen ze bij de performance divisie van Mercedes dit jaar met diverse speciaaltjes. Deze G63 50th Anniversary Edition is zo’n gelimiteerd ding en Mercedes brengt de aangeklede G-klasse enkel in Japan op de markt.

De auto komt in de lak Mauritius Blue en heeft een zwarte voorbumper. Dat zwarte thema speelt men vervolgens door op de wielen, spiegelkappen, achterbumper, dak en wielen. Laatstgenoemde komen overigens in een grootte van 20-inch bij deze speciale editie.

De Japanners kunnen bij Mercedes kiezen uit vier verschillende interieur-stijlen voor de G63 50th Anniversary Edition. Een volledig zwart interieur, een zwart interieur in combinatie met bruin leder, een zwart interieur in combo met donkerbruin leder of een zwart interieur met een crème finish. Qua details komt bij ieder exemplaar de Mauritius Blue-kleur terug binnenin de G. De G63 50th Anniversary Edition is er in Japan vanaf 22,2 miljoen yen. Omgerekend net geen 180.000 euro.