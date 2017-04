Deze Ferrari heeft een V12!

Een titel die normaal amper een wenkbrauw zal doen fronsen, maar in combinatie met een plaatje van een 308 GTS de nodige vragen oproept.

Op 8 maart 1985 neemt een gelukkige eigenaar zijn gloednieuwe 308 GTS Quattrovalvole in ontvangst. De auto is gespoten in de schitterende kleur Blu Chiaro en heeft een wit leren interieur. Toch slaat dat aanvankelijke geluk snel om in een kleine teleurstelling. De 308 is te langzaam.

Aanvankelijk krijgt de 308 een 3.0 V8 met carburateurs en een gezonde 255 pk. Zeker in combinatie met de lichte glasvezel body maakt dat van de 308 een vlotte auto. Het glasvezel moet echter wijken voor metaal en omwille van emissie-eisen worden de carburateurs vervangen voor injectie. Slechts 215 bleef er over, behoorlijk mager voor een Ferrari, zelfs in 1980. In 1982 krijgt de 308 vier kleppen per cilinder, waarmee de 308 Quattrovalvole geboren is. Deze heeft 240 pk en is dus iets vlotter, maar voor de kersverse eigenaar nog steeds niet vlot genoeg.

Nigel Hudson van Emblem Sports Cars (de toko van Nigel Mansell) weet wel een oplossing: de 3.0 V8 vervangen voor een 4.8-liter V12 uit de 400 GT. Er wordt in Maranello een gloednieuw motorblok besteld en deze wordt dwars achterin de kleine Ferrari gelepeld. Wereldwijd schijnen er slechts 4 308jes te zijn die deze conversie hebben ondergaan, wat ongetwijfeld te maken heeft met de hoge kosten die een dergelijke ombouw met zich mee brengen. Zo’n dikke V12 lepel je vermoedelijk niet in een middag achterin een auto die daar nooit voor is ontworpen.

Na tien jaar in een stalling te hebben gestaan, is de auto in 2013 grondig onder handen genomen door dezelfde man die de auto een kleine dertig jaar eerder bouwde: Nigel Hudson. Liefst twee jaar is hij bezig geweest om de auto volledig uit elkaar te halen en elk onderdeeltje te inspecteren en waar nodig te vervangen. Ongetwijfeld wederom een zeer kostbare klus en we zijn benieuwd of dat zich gaat uitbetalen. De auto wordt op 13 mei geveild door Silverstone Auctions, een geschatte opbrengst is niet bekend gemaakt.