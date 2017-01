De fraaie Aston Martin GT8 van een YouTuber

En de Britse eigenaar heeft 'm smaakvol samengesteld.

Voor zover je een GT8 met alle aerodynamische poeha nog smaakvol kunt noemen. Kenners en YouTube-verslaafden herkenden natuurlijk direct dat dit de Aston Martin Vantage GT8 van Tim Burton a.k.a. Shmee150 is.

Burton koos voor een Cobalt Blue laklaag met oranje details. De GT8 is onderdeel van de Special Projects divisie van Aston Martin. Slechts 150 exemplaren worden gebouwd van deze meest extreme V8 Vantage voor op de straat.

De auto heeft 446 pk en het model was te bestellen met een handmatige zesversnellingsbak of een zeventraps automaat. De YouTuber koos voor de handbak. Het is de eerste keer dat de Britse videomaker en ondernemer een gloednieuwe Aston Martin heeft aangeschaft. In het verleden had Burton een tweedehands V8 Vantage Roadster.

Afgelopen week nam de YouTuber de sleutels in ontvangst van zijn Vantage GT8. Zijn huidige vloot bestaat uit een MSO McLaren 675LT Spider, Ford Focus RS, Ferrari FF en een oudere Mini Cooper. De 29-jarige Burton krijgt later dit jaar zijn AMG GT R geleverd en heeft ook nog een gloednieuwe Ford GT in bestelling staan.

Fotocredit: Shmee150 op Facebook