Deze klassieke Merc’s stonden lang in een garage

Pr0n voor de liefhebber van oude Merc's in originele staat.

Veilinghuis Gooding & Co. heeft weer wat juweeltjes gevonden. Het gaat om twee klassieke Mercedes 300SL’s, één roadster en één meeuwenvleugel. Beide auto’s zijn altijd in het bezit geweest van een familie.

De vader van de huidige eigenaar kocht de auto’s nieuw in de jaren ’50. De Gullwing heeft een unieke kleur, namelijk British Racing Green. Naar verluidt was dat destijds een optie van 65 Dollar. Het is de enige 300SL Gullwing die af fabriek in deze kleur gespoten is.

Twee jaar na het kopen van de Gullwing, besloot de originele eigenaar er nog een roadster bij te kopen. Voor de open SL opteerde hij voor een kleur die het midden houdt tussen zilvergrijs en lichtblauw. De roadster is bovendien voorzien van een originele Karl Baisch kofferset, waardoor je optimaal gebruik kan maken van de gelimiteerde kofferruimte van de SL. Precies het soort details waar verzamelaars bronstig van worden.

De huidige eigenaar is de zoon van de originele koper van de auto’s. Hij kreeg de auto’s in zijn bezit in 1964, zette ze in zijn garage en reed er sporadisch mee. Inmiddels is de man zelf ook een oldtimer, hoewel sommige 300SL-eigenaren het nog bonter maken. De Gullwing heeft daardoor 16.000 mijl op de teller, de Roadster 38.000 mijl. Beide auto’s zijn niet kapot gerestaureerd en hebben dus de nodige gebruikssporen.

Niet dat dat de prijs zal drukken uiteraard. Ondanks dat Mercedes relatief veel exemplaren van de 300SL bouwde als je het afzet tegen bijvoorbeeld de BMW 507, bestaan prijzen van het model tegenwoordig uit zeven cijfers voor de komma. Beide auto’s zullen dit jaar geveild worden tijdens Gooding’s Pebble Beach auction. Een sfeervolle video van de auto’s zie je hieronder.