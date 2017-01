Deze lelijkerd is GEEN Chinese creatie

Maar waar komt deze VLF X-Series dan wel vandaan?

Gewoon, uit Amerika! VLF Automotive is namelijk het automerk van Bob ‘V8’ Lutz en Henrik Fisker. Je weet wel, de man die de beeldschone BMW Z8, Aston Martin DB9 en Fisker Karma tekende. Precies die meneer is mede verantwoordelijk voor deze aartslelijke terreinwagen.

Nu zou je het bedenkelijke exterieur kunnen vergeven als er bijzondere techniek aan boord is, maar ook dat is verre van het geval. Onderhuids is dit namelijk gewoon een Chevy Colorado met 3.6 V6 met 308 pk. Ook het interieur komt rechtstreeks uit de Chevy als is geprobeerd dat met wat slecht passend leer te verbloemen.

Andere creaties van VLF Automotive vielen ter redactie beter in de smaak. Als eerste was er de Destino, een Fisker Karma met V8, later bijgestaan door de Force-1, een flink verbouwde Dodge Viper. Beide geen heel originele auto’s, maar op zijn minst behoorlijk smaakvolle creaties. En dat is iets wat we van de X-Series niet kunnen zeggen.