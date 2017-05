Deze M3 is zo HEET dat de velgen gratis zijn

We hebben weer een gruwelijke occasion te pakken in het prachtige Rotterdam.

Zodra het over gratis velgen gaat hoeven we je niet uit te leggen dat het over Jet Cars gaat. Verdikke, nu doen we het toch! De onnavolgbare autohandelaar heeft ditmaal een E90 M3 (oldskool rijtest) in de aanbieding waar zo op het oog weinig mis mee is. De Dreier komt uit 2008 en heeft 172.444 kilometers op de teller staan. Dat alles mag mee voor een prijs die nog zachter is dan een zijden zak vol puppy-oortjes, namelijk 21.940 euro.

Dergelijke prijzen roepen vragen én begeerte op, maar gelukkig kun je je een retourtje Roffa besparen. Grondige bestudering van de gallery leert namelijk dat de boordcomputer ze niet meer alle 24 in het kratje heeft. Er wordt een buitentemperatuur van 50 graden Celsius aangegeven en ook op het scherm boven de middenconsole staat een smeuïge foutmelding.

Gelukkig koop je de garantie gewoon lekker bij voor 50 eurootjes in de maand en de apk is nog geldig tot 31-10-2018. Wie wil weten hoe zo’n V8 met 420 pk voelt en niet vies is van een gokje kijkt HIER. Het aankoopadvies van de E92 M3 check je DAAR.