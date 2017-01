Deze Porsche-veiling heeft voor elk wat wils

Van oud tot nieuw(er) en van snel tot supersnel. Deze collectie heeft het allemaal.

Veilinghuis RM Sotheby’s heeft dit jaar het voorrecht om maar liefst 42 Porsche’s, afkomstig uit één collectie, aan nieuwe eigenaren toe te wijzen. De Duitse sportauto’s hebben geen minimumverkoopprijs en de eerste veiling zal op 8 februari plaatsvinden in Parijs. 13 Porsches uit de Zwitserse collectie zullen dan worden geveild in de Franse hoofdstad.

In de gallery check je de eerste 13 Porkers die een nieuwe baas gaan krijgen. Onder andere een Porsche 356 Pre-A uit 1955, een 959 Sport uit 1988 en een 911 GT2 Clubsport uit 2004 gaan straks in Parijs onder de hamer. RM Sotheby’s verwacht dat de 959 het meeste gaat opleveren. De veilingmeesters gokken op een opbrengst tussen de 1,5 en de twee miljoen euro. De voordeligste van deze 13 is volgens de veilingmeesters een 1976 Porsche 912 E met een verwachte opbrengst tussen de 20.000 en de 30.000 euro.

De andere 29 Porsches worden bewaard voor andere veilingen van RM Sotheby’s in 2017. Onder andere in Amelia Island, Monterey en Londen zullen modellen uit de collectie worden geveild. Het veilinghuis houdt echter nog geheim welke andere modellen zich in de collectie begeven.