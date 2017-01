Deze Suzuki haalt bijna 300 km/u

Weer een nieuwe aflevering uit de reeks "1001 dingen die je kunt doen met een Hayabusa-blok".

Eigenlijk een oude aflevering, want deze Suzuki GSX-R/4 stamt alweer uit 2001. De concept car heeft inderdaad de brute 1,3 liter viercilinder uit de GSX 1300 R, beter bekend als de Hayabusa. Het blokje levert zo’n 175 pk @ 9.800 rpm en geeft de Soes een topsnelheid van maar liefst 291 km/u. Een hele hand vol in een auto van slechts 640 kg. De red line van de motor lag trouwens op een malse 11.000 rpm.

Ondanks dit antieke bericht op je lievelingssite was de GSX-R/4 niet bedoeld voor productie. Los van de prestaties valt de vormgeving op, en dan hebben we het niet alleen over het exterieur. Kijk eens naar dat interieur man, met dat geweldige pookje dat werd gekoppeld aan de sequentiële ‘bak uit een motorfiets.

Verder valt de plaatsing van de veerpoten op. Eigenlijk was dit gewoon een KTM X-Bow avant la lettre en dat maakt dat wij er maar wat graag een potje in zouden sturen wat helaas niet kan. Maar goed, zo’n Swift smoelt ook helemaal niet verkeerd.