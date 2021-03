Prijs Suzuki Hayabusa bijzonder gunstig - Autoblog.nl

Zeker als je kijkt naar het prestatiepotentieel, valt de prijs van de Suzuki Hayabusa heel erg mee.

Het is een van de meest legendarische moderne motorfietsen, de Suzuki Hayabusa. In tegenstelling tot motorfietsen als de GSX-R 1000, doet Suzuki het relatief rustig aan met het verversen van dit model. De eerste Hayabusa kwam in 1999 op de markt. Nu, 22 jaar later, zijn we aanbeland bij pas de derde generatie.

Prestaties in rechte lijn

Net zoals voorheen is het een motor die ontworpen is voor maximale topprestaties in een rechte lijn. Je zal er ongetwijfeld een bocht mee kunnen maken, maar de kleinere en lichtere GSXR 1000R is daar een stukje geschikter voor. De Hayabusa (GSX-R 1300) is de betaalbare koning van de Autobahn. We zeggen betaalbaar, want gezien de prestaties is de prijs van de Suzuki Hayabusa altijd scherp geweest.

Voor de prestaties is een atmosferische 1.340 cc viercilinder verantwoordelijk. Deze levert 190 pk (bij 9.700 toeren) en een maximaal koppel van 150 Nm bij 7.000 toeren. Voor een auto zijn dat veel toeren, maar voor een tweewieler valt het relatief mee.

De Hayabusa (Japans voor ‘Slechtvalk’) knalt in 3,2 seconden naar de 100 km/u en haalt een topsnelheid van 299 km/u. Dat is uiteraard begrensd, om verdere commotie te voorkomen. Reken er maar op dat zonder begrenzer de Hayabusa met gemak harder gaat.

Prijs Suzuki Hayabusa

Voor het geld kun je moeilijk sneller gaan. Hoewel geld precies? Welnu, Suzuki heeft de prijs van de Hayabusa bekendgemaakt: 21.999 euro. Er is keuze uit drie kleurcombinaties. De eerste is Glass Sparkle Black met Candy Burnt Gold. De tweede is Pearl Brilliant White met Metallic Mat Stellar. De derde is tenslotte Metallic Mat Sword Silver met Candy Daring Red.

Uiteraard kijken we ook even naar de concurrentie. Want veelal was de Hayabusa enorm veel waar voor je geld. De prijs van de Suzuki Hayabusa is dat nog steeds. De Kawasaki H2 kost bijvoorbeeld 31.995 euro. De H2 heeft een 1.000 cc motor met mechanische compressor en nog meer voor vermogen: 231 pk! Echter, deze snelwegracer kost dus tien mille meer.

Nu de prijs van Suzuki Hayabusa bekend is, is de fiets per direct te bestellen.