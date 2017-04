Deze Tesla-concurrent heeft 870 pk

Zou Elon Musk zich verslikken in z'n koffie bij het zien van dit ding?

Die kans is nog niet zo groot want het gaat nog om een concept, maar Qoros means business. Hun K EV concept kwam in samenwerking met Koenigsegg tot stand, daarom staat de K ook in de naam. Bovendien tekende Gert Hildebrand (ex-MINI) voor het design van de K EV.

Het apparaat is met een lengte van ruim 511 centimeter een directe concurrent voor de Model S. Voor de aandrijving zorgen vier elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 870 fluisterstille pk’s. 0-100 km/u duurt “minder dan 2,7 tellen” en de topsnelheid is afgeregeld op 260 km/u.

Voor de handling zorgen het lage zwaartepunt en een torque vectoring-systeem. Bovendien heeft de K EV een range van ruim 500 kilometer. Opladen kan middels inductie of de ouderwetse stroomkabel. Verder wordt de auto uitgerust met een koolstofvezel monocoque, aparte deuren (zie gallery) en een uiterlijk dat we toch wel opvallend durven te noemen.