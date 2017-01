Deze villa heeft een garage met hydraulische liftinstallatie

De villa wordt aangeboden door iemand met een gezonde passie voor klassiekers.

Want niet alleen de inhoud van de garage bestaat uit vierwielers uit vervlogen tijden, ook de inrichting is klassiek te noemen. De garage is een herbouwde koetshuis waar nu de nodige auto’s kunnen worden gestald. Het bijgebouw beschikt over een hydraulische liftinstallatie waardoor je lekker vanuit huis kunt sleutelen aan je bolide(s).

De woonvilla beschikt daarnaast over alle fijne gemakken die je wil hebben. Een binnenzwembad, een ruime woonkeuken en badkamer, en voldoende kamers om een groot gezin te huisvesten. Het is niet zo overdreven zoals een huis in het Gooi en daar is de prijs ook naar. De woning staat te koop voor 1.250.000 euro.

Het pand, dat in 1998 werd gebouwd, staat in Nijkerk en wordt sinds kort aangeboden. Volgens de advertentie kun je zes auto’s stallen in de garage. Daarnaast kunnen op de oprit de boodschappenauto’s worden geparkeerd. Er is immers voldoende ruimte.