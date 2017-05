Deze Volvo ging bíjna in productie

Jammer hè?

In 2005 presenteerde Volvo, destijds nog wel in voor een dolle concept car, de hete T6 Roadster. Deze hot rod-achtige heeft wel wat weg van een willekeurige Donkervoort. De T6 werd echter niet aangedreven door een Audi vijfcilinder, maar door de geblazen 2.9 liter zes-in-lijn uit de S80. Het apparaat vertoont natuurlijk ook gelijkenissen met de Plymouth Prowler.

Het blok was goed voor 300 pk en volgens de Zweden haalde de T6 daar 330 kilometer per uur mee. Die claim verwijzen we graag naar het rijk der fabelen, al is het maar omdat de wielen veel te veel luchtweerstand pakken om dergelijke snelheden te kunnen halen met dit vermogen. De motor lag overigens niet in de neuswaar je ‘m zou verwachten, maar áchter de cockpit.

De T6 was trouwens een hersenspinsel van Leif Tufvesson, die later bij Koenigsegg aan de slag ging. Even ging het gerucht dat de Roadster in een kleine oplage zou worden gebouwd. Helaas werd dat plan afgeschoten en dus bleef het bij één exemplaar.

Nog een paar interessante feitjes, voor de kroegpraat: