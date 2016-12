Dieven stelen de ideale vluchtauto in Zeeland

Als we schrijven over gestolen auto's gaat het vaak om de zoveelste Duitse dikbolide die ontvreemd is dan wel ergens uitgerbrand werd teruggevonden. Vandaag hebben we echter een wat kleurrijkere 'opsporing vezocht'.

Het politieteam Zeeuws-Vlaanderen meldt namelijk op haar Facebook-account dat ze op zoek zijn naar het ‘opvallende voertuig’ dat je hierboven ziet. Dat is nog eens wat anders dan een ex-Jon Olsson Audi RS6. De auto moet ergens tussen 12:00 uu­r op woensdag 21 de­cember 2016 en 11:30 uur op dinsdag 27 decem­ber ontvreemd zijn uit een garage in het grensplaatsje Koewacht.

Aanvankelijk wist ondergetekende tot zijn frustratie niet precies thuis te brengen om welke auto het ging. Het eerste wat te binnen schoot was een relpica van een Jaguar D-Type of misschien een oude Lola. Maar een vergelijk op Google leverde geen uitsluitsel. Gelukkig bracht huis-orakel @willeme uitkomst. Hij wist me te vertellen dat dit een Lotus Seven Eleven is. Een aerodynamisch meesterwerkje dat ontworpen was om keihard te gaan op het rechte stuk van Le Mans.

Waarschijnlijk gaat het in dit geval toch om een replica, maar dat vermeldt de lange arm der wet niet. Volgens @willeme is vooral de Westfield XI vrij aardig. Zo leert men nog eens wat. Mocht je het apparaat ergens gezien hebben dan roept de politie je op dit te melden via 112.

Bedankt Jaap voor de tip!