Dit ben je kwijt voor een fonkelnieuwe S-Klasse

Begin maar met sparen.

Sommige dingen zijn nu eenmaal zo. Calvé maakt de lekkerste pindakaas met stukjes noot, Coca Cola is altijd beter dan de imitatiemerken en de Mercedes S-Klasse is de maatstaf op het gebied van luxe limo’s. Nu hebben concurrenten BMW en Audi prima alternatieven in de folder staan, de S-Klasse is toch The Real Deal. Daarom is het nog altijd een torenhoge favoriet voor de betere dictator, president of ieder ander minder democratisch gekozen wereldleider.

Maar aangezien de concurrentie niet stil zit (de 7-Serie is vorig jaar vernieuwd en er komt een nieuwe A8 aan) zag Mercedes-Benz zich genoodzaakt de S-Klasse een kleine facelift te geven. Zoals @MauritsH al aangaf zijn de cosmetische verandering vrij minimaal, ook bij de AMG’s. Iets andere koplampen, bumpers, wielen en kleuren: dat werk. Niet echt heel baanbrekend, maar gezien het feit dat de S-klasse nog altijd het beste verkoopt in zijn klasse, ziet Mercedes zich niet genoodzaakt veel te tornen aan het uiterlijk.

De grote veranderingen zijn te bemerken onderhuids. De S-klasse krijgt nu de tech die bijvoorbeeld al in de E-Klasse leverbaar was. Maar de grootste veranderingen betreft de motoren. Er is een nieuwe diesel, een zes-in-lijn met 286 pk of 340 pk. De 500 wordt opgevolgd door de S560 (die ook als Maybach te krijgen is), wat zou impliceren dat de motor gegroeid is. Niets is minder waar: de vorige S500 had een 4.7, de nieuwe S560 heeft een 4.0. Dit blok ligt (in aangepaste vorm) ook in de AMG S63, die voorheen nog een 5.5 V8 onder de kap had liggen. Gezien de specs van die V8 kun je gaan afvragen wat die stokoude V12 uit de S65 nog toevoegt, op badge-prestige na dan.

S350d 4Matic S400d 4Matic S560 4Matic AMG S63 4Matic Lang + Motortype: 6-in-lijn 6-in-lijn V8 V8 Cilinderinhoud: 2.925 cc 2.925 cc 3.982 cc 3.982 cc Max. vermogen: 286 pk 340 pk 469 pk 612 pk Max. koppel: 600 Nm 700 Nm 700 Nm 900 Nm Prijs SWB: € 114.793 € 121.811 € 150.881 - Prijs LWB: € 119.754 € 124.715 € 153.906 € 206.469 Prijs Maybach: - - € 187.539 -

Voorlopig geldt de facelift alleen voor de limousines. De S-Klasse Coupé en Cabriolet zullen waarschijnlijk iets later een refresh krijgen.De nieuwe S-Klasse staat vanaf juli bij de dealers.