Dit ding (met V10!) had gewoon in productie moeten gaan

Moderne interpretaties van gave Lancia's uit het verleden hebben bij ons sowieso een streepje voor, maar dit ding is wel heel gaaf.

Het zal weinig verbazing wekken dat deze Sbarro Ionos is geïnspireerd op de geweldige Lancia Stratos. De Ionos werd in 1997 gepresenteerd en de concept car werd ontworpen door studenten. Zij tekenden een auto van 3,6 meter lang, 1,8 meter breed, 1,1 meter hoog en een gewicht van 1.100 kg. Behoorlijk licht dus, zeker als je bedenkt dat er een V10 met ruim 400 pk onder de kap lag!

Deze motor bestaat feitelijk uit twee vijfcilinders uit de Lancia Kappa met elk een cilinderinhoud van 2,4 liter. Het AWD-systeem kwam van Porsche, evenals de versnellingsbak. Interessant: diezelfde versnellingsbak werd tussen de cilinderbanken gemonteerd, om de wielbasis en lengte van de Ionos binnen de perken te kunnen houden. Verder kwam de uitlaat van Mercedes en waren de remmen afkomstig van een Alfa Romeo-racer.

Het uiterlijk van de Ionos is me net een tikkie te nineties, maar zeker recht van voren oogt het ontwerp absoluut geslaagd. Al met al een fraaie interpretatie van die legendarische Stratos. Jammer dat het bij een concept car is gebleven.