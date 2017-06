Dit gebeurt er op Festivals in Eersel

Kom je na een lange dag uit je plaat gaan eindelijk terug bij je waggie, blijkt het nog een lange avond te worden.

Dat gun je niemand, maar het overkwam wel iemand die naar het Festival Flying Dutch ging in Eersel. Bij die locatie denk je wellicht aan een feest met boerenkinkels en Rowwen Heze-muzak, maar in realiteit is het een groot evenement aan het E3-strand nabij Eindhoven, met DJ-muzak. Het gehele Flying Dutch Festival wordt overigens simultaan georganiseerd in Amsterdam, Rotterdam én Eersel. Grote namen zoals onder andere onze Afrojas worden heen en weer gevlogen om alle festivalgangers te vermaken. Vandaar ook de naam Flying Dutch.

Enfin, doordat we overal mensen hebben, kon een AB-lezer na afloop deze plaatjes schieten van een CLA Shooting Brake zonder velgen. We vermoeden dan ook dat de eigenaar van de Merc zich niet ten feet tall voelde toen hij zijn auto zo aantrof. Het zou daarentegen wel kunnen dat zijn hart zo heftig pompte dat het uit elkaar zou kunnen klappen. Van woede, welteverstaan.

Zo blijkt maar weer, nergens is je auto meer veilig tegenwoordig.



Image-Credit: Ryan