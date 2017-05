Dit houten bouwsel was het eerste testcircuit ter wereld

Tegenwoordig gebruikt ieder zichzelf respecterend automerk een testcircuit. Deze houten baan uit 1915 was echter de allereerste die ooit gebouwd werd.

Het circuit heette de Dodge Brothers Test Track, ook wel Dodge Test Track genoemd en was gesitueerd vlak naast de fabriek van Dodge in Hamtramck, Michigan. Tot 1914 was Dodge Brothers Company, in 1900 opgestart door Horace en John Dodge, actief geweest als toeleverancier van andere autofabrikanten waaronder Ford. In 1914 besloten de broeders echter ook hun eigen modellen te gaan maken, te beginnen met de Dodge Model 30.

Om een competitief voordeel te behalen ten opzichte van andere merken hadden de broeders bedacht om een testcircuit te ontwikkelen, vlak naast de bedrijfshal die tot 1980 zou fungeren als de belangrijkste fabriek van het merk. Omdat het Amerika is, had de baan de vorm van een ovaal. Het circuit was volledig opgebouwd uit houten planken.

Opvallend aan de baan was de kunstmatige ‘heuvel’ die deel uitmaakte van het parcours. Tegenwoordig zie je zoiets nog wel eens bij demo’s van Land Rover of andere vierwielaangedreven auto’s. Deze verhoging was 40 voet hoog, oftewel een dikke 12 meter. Daar kan je dus prima een hellingsproef op doen.

In de vroege jaren ’50 werd de baan afgebroken om plaats te maken voor extra gebouwen op het terrein. Op zich jammer, want we hadden wel eens een Hellcat of Demon over het hout willen zien blazen. Hoewel, na een paar minuten zou het hout het dan waarschijnlijk ook begeven. Desalniettemin verdient het initiatief van de Dodge broers een plaats in de automotive geschiedenisboeken.



Image-Credit: allpar.com, Detroit Public Library.