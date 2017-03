Dit is de BMW M4-killer van Infiniti [500 pk]

De nieuwe Infiniti Project Black S is hier en maakt nieuwsgierig.

De Duitsers hoeven overigens nog niet veel te vrezen. Het gaat het hier namelijk om een concept. Infiniti neemt het model mee naar Genève en onder de kap huist interessante techniek. Een geblazen drieliter V6 zal worden bijgestaan met KERS-technologie vanuit de F1. De Japanse autofabrikant heeft dankzij Nissan banden met Renault waardoor technieken onderling kunnen worden uitgewisseld.

Qua uiterlijk weet het concept zich goed te onderscheiden van de reguliere Q60. Uitgeklopte wielkasten, een veel dikkere body, 21 inch wielen, een spoiler en centraal geplaatste uitlaten maken de Project Black S een lust voor het oog. Helaas is niet bekend of Infiniti het ding ook daadwerkelijk in productie gaat nemen. Als basis geldt de vierwielaangedreven versie van de Q60. De 401 pk sterke Q60 doet een sprintje naar de honderd in vijf tellen. Dit concept, met 100 pk meer en KERS-techniek, zal dat een stuk sneller doen. Specificaties heeft Infiniti niet vrijgegeven.

Infiniti wil met de Project Black S aantonen dat ze ook betrokken zijn bij de Formule 1, aldus topman Tommaso Volpe. De Jap heeft in elk geval een fris en eigen gezicht. Wat mij betreft geven ze groen licht voor deze hete coupé.