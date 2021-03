Helaas: Infiniti Project Black S met F1 techniek komt niet - Autoblog.nl

Het had mooi kunnen zijn: een Japans merk had de spullen in huis om één van de gaafste BMW M4-killers uit te brengen. Nu gaat het project definitief de prullenbak in.

Kleine persoonlijke touch om dit artikel mee te openen: er zijn talloze concept cars die wat mij betreft zo in productie hadden gemogen. Eentje die altijd hoog op de lijst zal blijven staan is de Infiniti Q50 Eau Rouge.

Ultra-middenklasser

Waarom? Het ziet er gaaf uit, om daar eens mee te beginnen. De techniek maakt de auto ook een geniale verademing in zijn segment. BMW en Mercedes tikken met hun D-segment ultra-middenklassers de 500 tot 510 pk aan (in 2021, mind you). De Q50 Eau Rouge zou in 2015 op de markt komen met 568 pk. Dit omdat de motor uit de Nissan GT-R werd geleend. De 3.8 liter V6 laat zich makkelijk kietelen. Het zou makkelijk de gaafste auto in zijn segment worden, maar er kwamen geen productieplannen.

Klaar voor?

Wat dit nog extra pijnlijk maakt is simpelweg hoe ‘rijklaar’ de Q50 Eau Rouge eruit ziet. Alsof er niks concept car meer aan is. Datzelfde geldt voor eenzelfde project wat Infiniti ons in 2018 liet zien. De Infiniti Project Black S zou wederom een extreem gaaf alternatief worden voor zijn Duitse rivalen. Deze coupé van formaat M4 en C63 Coupé moet een gelijkwaardig pk-aantal leveren als de Q50: 571 stuks.

Formule 1

Wat maakt de Project Black S bijzonder? Overal zal je badges vinden waarin Infiniti duidelijk maakt dat zij Renault helpen met de techniek van hun Formule 1-team.

De auto bevat dan ook techniek die je normaal alleen in de Formule 1 vindt. Te noemen de MGU-K- en MGU-H-systemen. Deze hebben beide te maken met kinetische energie opslaan en kunnen hergebruiken als ‘voeding’ voor de elektrische motor. Eenzelfde systeem zou in de Infiniti Project Black S gestopt worden.

Bovendien flikt Infiniti hetzelfde trucje als bij de Q50 Eau Rouge: het ziet eruit alsof het relatief simpel in productie kan. Het is ‘gewoon’ een Q60, die je al kunt kopen, met extra dingen erop geschroefd. Vooral interesse en het winstverhaal moeten het lot van de Project Black S bepalen.

Afgeschoten

Dat lot is bepaald. Eigenlijk zat het er al aan te komen nu Infiniti zich terugtrekt uit de Formule 1: de Project Black S wordt definitief van de tafel geveegd. Het heeft immers geen zin om een auto met F1-techniek op de markt te zetten als je er zelf niks meer mee te maken hebt. De kans was al klein, maar er gaat geen productieversie komen. Jammer, een imagoboost had Infiniti best kunnen gebruiken. De baas van het dealernetwerk van Infiniti in de VS verklaart: premium-coupés zijn een potente markt, mits je het als een massaproduct ziet. Bovendien heeft Infiniti niks meer met racen te maken. Infiniti moet zich gaan richten op volumeauto’s.

Net als de Q50 Eau Rouge wordt er dus een groot rood kruis door de Project Black S gezet. De bloedgave Japanse M4-killer mag verder bestaan op de foto’s. (via Automotive News)