Dit is de duurste Porsche van Marktplaats

Een 918? Een GT2 RS?

Nope. De duurste Porker van de Nederlandse handelssite is een ‘doodgewone’ productieauto. Een bijna gloednieuwe 911 Turbo S met slechts 2.884 kilometer ervaring om precies te zijn. De eerst eigenaar heeft alvast de eerste duizenden euro’s aan afschrijving voor je gedekt.

Dit specifieke exemplaar kostte namelijk nieuw 257.438 euro. De uit 2016 afkomstige 911 mag nu weg voor 229.991 (har har) euro. De auto is afgeladen met de meest lekkere opties. Onder andere keramische remmerij, een audiosysteem van Burmester en natuurlijk het Sport Chrono pakket.

De grijze lakkleur is wat saai, maar eenmaal plaatsgenomen in de Turbo S vergeet je dat ‘probleem’ direct. 580 trappelende paarden staan klaar om de vierwielaangedreven 911 in 2,9 seconden naar de honderd te knallen. De 991 Turbo S heeft veel weg van een PlayStation-auto, wat toch een bepaalde charme wegneemt. Daar staat tegenover dat het superkanon enorm toegankelijk is en de vrouw er net zo gemakkelijk boodschappen mee kan doen.

Een voordeel van dit jonge exemplaar is dat de fabrieksgarantie nog tot halverwege 2018 loopt. De auto wordt aangeboden in Purmerend en kent, hoe kan het ook anders, slechts één vorige eigenaar.