Dit is de Faraday Future met 1050 elektrische pk’s

Faraday Future wil de nachtmerrie van Elon Musk zijn, maar gaat dat met deze FF 91 ook lukken?

Het nieuwe automerk Faraday Future werd met veel bombarie gepresenteerd, maar wist vorig jaar nog niet echt te overtuigen met haar concept voor een elektrische supercar; te wild, te futuristisch, te onrealistisch. Na een teasercampagne die haar gelijke niet kent, heeft Faraday Future op de CES zojuist deze FF 91 onthuld. Het eerste ‘productiemodel’ van FF.

Dat productiemodel nog tussen haakjes staat heeft verschillende redenen. Allereerst is de auto zoals hij hier staat niet per se 100 procent gelijk aan het model dat uiteindelijk van de band moet lopen. Een beetje zoals Tesla haar Model 3 presenteerde: een paar plaatjes, een enkele conceptcar en verder moet je maar afwachten wat er van overblijft als de auto in productie gaat.

Ten tweede heeft Faraday Future op dit moment nog helemaal geen fabriek. Er wordt wel gebouwd aan een gigantisch complex, maar dat is nog lang niet af. Verder lijkt de auto ook nog niet helemaal uitontwikkeld, want tijdens de presentatie ging een demo waarin de auto midden op het podium moest stoppen niet helemaal goed en bleef de auto lekker op zijn oorspronkelijke plekje staan.

Laten we dan in ieder geval even kijken wat Faraday Future wél laat zijn: een elektrische cross-over met een elektrische aandrijflijn goed voor 1050 pk. Daarmee kan de grote auto in zo’n 2,5 seconden de honderd aantikken. Ferrari Laferrari-achtige tijden voor een elektorchinees… Het grootst leverbare accupakket heeft een capaciteit van 130 kWh, flink groter dan de P100-modellen van Tesla. Verder zou de auto de binnenruimte bieden van een S-Klasse voor de prijs van een auto in een lager segment.

Dat Faraday Future goed gekeken heeft naar Tesla blijkt wel uit het feit dat je alvast een exemplaar kunt reserveren als je vast een aanbetaling doet van 5000 dollar. Of je vertrouwen in een gloednieuw automerk vervolgens beloond gaat worden? We hopen het wel, maar we wachten het in spanning af.